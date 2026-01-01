Un site web este o platformă perfectă pentru a-ți prezenta creativitatea potențialilor clienți și angajatori din întreaga lume. Poți oferi publicului tău o idee despre ceea ce poți crea și ce servicii oferi.

De asemenea, este o modalitate excelentă de a stabili identitatea mărcii tale, oferindu-ți un avantaj față de concurență. Pe lângă prezentarea celor mai bune proiecte ale tale și partajarea datelor tale de contact, poți spune câte ceva despre tine pentru a câștiga clienți.

În cele din urmă, un portofoliu online profesional îți poate crește veniturile. De exemplu, poți configura o pagină de programare a întâlnirilor, astfel încât potențialilor clienți să le fie mai ușor să te găsească. Alternativ, vinde-ți munca prin intermediul site-ului web și acceptă plăți online - cu Hostinger Website Builder, poți vinde până la 1000 de produse și poți păstra tot profitul pentru tine, deoarece nu percepem nicio taxă de tranzacție.