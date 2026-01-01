Până la 85% reducere la
Creatorul de site-uri web Portofoliu
Creează un site web de portofoliu pentru a-ți prezenta abilitățile
Nume de domeniu gratuit
Creare rapidă de site-uri web cu inteligență artificială
Nu sunt necesare abilități tehnice
30 zile garanție necondiționată
Alege-ți planul perfect pentru construirea portofoliului
Obține tot ce ai nevoie pentru un început fără probleme. Consolidează-ți brandul cu un domeniu gratuit și o adresă de e-mail gratuită. Creează-ți site-ul cu ajutorul unui constructor de inteligență artificială sau cu șabloane create de designeri.
85% REDUCERE
Constructor de site-uri Premium
Obții toate intrumentele necesare pentru crearea unui site
1,99 € /lună
+3 lună gratuită
Obții 48 luni la prețul de 95,52 € (preț normal 623,52 €). Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună.
Creați 1 site web
2 GB stocare pentru fișiere
1 căsuță poștală per site web - gratuită timp de 1 an
Beneficii Premium:
Domeniu gratuit timp de 1 an
Site-uri construite în câteva minute cu ajutorul Builderului AI
Alegi dintre 300+ șabloane create de designeri
Campanii de email cu AI în câteva clickuri
Crești rapid cu instrumente pentru SEO, email și marketing
Îți actualizezi site-ul oricând cu editarea mobilă
CEL MAI POPULAR
84% REDUCERE
Business Website Builder
Crești cu ajutorul instrumentelor AI avansate și a funcțiilor ecommerce
2,99 € /lună
+3 lună gratuită
Obții 48 luni la prețul de 143,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
Creezi 50 site-uri
50 GB stocare pentru fișiere
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an
Totul de pe planul Premium, plus:
Vindeți până la 1000 de produse și gestionați-vă magazinul cu ușurință
Păstrezi 100% din profituri fără comisioane de tranzacție
Peste 100 de metode de plată pentru a ajunge la mai mulți clienți
Urmărești performanța cu analize live
Vinzi produse personalizate cu integrare Printful încorporată
Textele perfecționate cu editorul AI
Creezi imagini remarcabile cu generatorul de imagini AI
Îți spui povestea cu generatorul AI de articole de blog
Încarci imagini și generezi descrieri cu generatorul AI de produse
Design rapid pentru identitatea brandului tău cu generatorul AI de logo
Conținut optimizat de asistentul SEO cu AI
Transformi clickurile în clienți cu un link în bio
85% REDUCERE
Constructor de site-uri Premium
Obții toate intrumentele necesare pentru crearea unui site
1,99 € /lună
+3 lună gratuită
Obții 48 luni la prețul de 95,52 € (preț normal 623,52 €). Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună.
Creați 1 site web
2 GB stocare pentru fișiere
1 căsuță poștală per site web - gratuită timp de 1 an
Beneficii Premium:
Domeniu gratuit timp de 1 an
Site-uri construite în câteva minute cu ajutorul Builderului AI
Alegi dintre 300+ șabloane create de designeri
Campanii de email cu AI în câteva clickuri
Crești rapid cu instrumente pentru SEO, email și marketing
Îți actualizezi site-ul oricând cu editarea mobilă
CEL MAI POPULAR
84% REDUCERE
Business Website Builder
Crești cu ajutorul instrumentelor AI avansate și a funcțiilor ecommerce
2,99 € /lună
+3 lună gratuită
Obții 48 luni la prețul de 143,52 € (preț normal 911,52 €). Se reînnoiește la prețul de 16,99 €/lună.
Creezi 50 site-uri
50 GB stocare pentru fișiere
5 căsuțe poștale per site web - gratuit 1 an
Totul de pe planul Premium, plus:
Vindeți până la 1000 de produse și gestionați-vă magazinul cu ușurință
Păstrezi 100% din profituri fără comisioane de tranzacție
Peste 100 de metode de plată pentru a ajunge la mai mulți clienți
Urmărești performanța cu analize live
Vinzi produse personalizate cu integrare Printful încorporată
Textele perfecționate cu editorul AI
Creezi imagini remarcabile cu generatorul de imagini AI
Îți spui povestea cu generatorul AI de articole de blog
Încarci imagini și generezi descrieri cu generatorul AI de produse
Design rapid pentru identitatea brandului tău cu generatorul AI de logo
Conținut optimizat de asistentul SEO cu AI
Transformi clickurile în clienți cu un link în bio
Construiește-ți portofoliul online în 3 pași simpli
1. Alegeți cum să construiți
Lasă AI-ul să genereze un site de portofoliu pentru tine sau alege dintre cele 300 de șabloane complet personalizabile.
2. Personalizați-vă portofoliul
Păstrează ce îți place. Schimbă ce nu îți place. Mută cu ușurință elemente cu un editor drag-and-drop și experimentează cu diferite culori și fonturi. Nu sunt necesare abilități de codare sau design web.
3. Lansează live
Lansează-ți portofoliul și configurează un nume de domeniu personalizat în doar câteva clicuri. Fii sigur, ne ocupăm de securitatea și performanța ta.
Creator de portofoliu cu inteligență artificială
Pur și simplu răspundeți la câteva întrebări și obțineți un site web unic și bine structurat, cu toate paginile relevante, în câteva secunde. Aveți nevoie de idei despre cum să vă descrieți proiectele? Folosiți AI Writer pentru a genera text și a-l face mai captivant cu generatorul de imagini AI.
Prezentați-vă munca cu un șablon profesional de portofoliu web
Alege șablonul perfect pentru portofoliul tău. Personalizează-l cât dorești pentru a-l face unic. Nu-ți face griji - toate sunt optimizate pentru dispozitive mobile în mod implicit.
Portofoliu
Dezvoltă-ți brandul personal pentru succes pe termen lung
Monitorizați și analizați performanța site-ului pentru a stimula creșterea acestuia.
Atingeți mai mulți clienți – integrați profilurile de social media în portofoliul dvs.
Clasează-te mai sus în motoarele de căutare și fii mai vizibil cu instrumentele SEO cu inteligență artificială.
Constructorul de site-uri web Hostinger este **unul dintre cele mai bune** în ceea ce privește prețul și capacitățile pe care ți le oferă.
Asistență 24/7 pentru crearea unui portofoliu profesional
Ai nevoie de ajutor pentru navigarea pe platformă sau pentru găsirea anumitor funcții? Discutează cu asistentul nostru de inteligență artificială. Pentru orice alte întrebări, contactează echipa noastră de asistență clienți, gata să te ajute 24/7.
Întrebări frecvente despre creatorul de site-uri web Portofoliu
Găsește răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre site-urile web de portofoliu.