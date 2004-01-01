Jopa 85% alennus

portfolio-verkkosivustojen luontityökalusta

Luo portfoliosivusto esitelläksesi taitojasi

Ilmainen verkkotunnus
Nopea tekoälyllä toteutettu verkkosivustojen luonti
Ei teknisiä taitoja tarvita
30 päivän tyytyväisyystakuu
Luo portfoliosivusto esitelläksesi taitojasi

Valitse täydellinen portfolionrakennussuunnitelmasi

Hanki kaikki mitä tarvitset sujuvaan alkuun. Luo brändisi ilmaisella verkkotunnuksella ja ilmaisella sähköpostilla. Luo sivustosi tekoälyllä tai suunnittelijoiden luomilla malleilla.
85 % ALE
Premium-kotisivukone
Kaikki perustarvikkeet sivuston luontiin
1,99  € /kk

+3 kk ilmaiseksi

Saat 48 kuukautta hintaan 95,52 € (normaali hinta 623,52 €). Uusintahinta 9,99 €/kk.
Luo 1 verkkosivusto
2 Gt tallennustilaa tiedostoillesi
1 postilaatikko verkkosivustoa kohden – ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Premium-paketin edut:

Ilmainen domain vuodeksi
Rakenna sivustoja minuuteissa AI-kotisivukoneella
Valitse 300+ suunnittelijoiden tekemästä mallista
Luo ja lähetä sähköpostikampanjoita AI:n avulla muutamalla napsautuksella
Kasva nopeammin SEO:hon, sähköpostiin ja yrityksesi markkinointiin suunnatuilla työkaluilla
Päivitä sivustoasi milloin tahansa mobiilimuokkauksella
Suosituin
84 % ALE
Business-kotisivukone
Kasva edistyneiden AI-työkalujen ja verkkokauppaominaisuuksien avulla
2,99  € /kk

+3 kk ilmaiseksi

Saat 48 kuukautta hintaan 143,52 € (normaali hinta 911,52 €). Uusintahinta 16,99 €/kk.
Luo 50 verkkosivustoa
50 Gt tallennustilaa tiedostoillesi
5 postilaatikkoa verkkosivustoa kohden - ilmaiseksi 1 vuoden ajan

Kaikki Premium-paketin edut sekä:

Myy jopa 1000 tuotetta ja hallinnoi kauppaasi helposti
Pidä 100 % voitoistasi ilman käsittelykuluja
Tarjoa yli 100 maksutapaa tavoittaaksesi enemmän asiakkaita
Seuraa suorituskykyä reaaliaikaisen analytiikan avulla
Myy yksilöityjä tuotteita sisäänrakennetulla Printful-integraatiolla
Viimeistele tekstisi AI-tekstieditorillamme
Luo upeita visuaalisia kuvia AI-kuvageneraattorilla.
Jaa tarinasi AI:tä hyödyntävän blogikirjoitusgeneraattorimme avulla
Lataa kuvia ja luo kuvauksia AI-tuotegeneraattorillamme
Suunnittele brändi-identiteettisi nopeasti AI-logokoneella
Optimoi sisältösi AI-pohjaisen SEO-avustajan avulla
Muuta klikkaukset asiakkaiksi biolinkin avulla
Rakenna online-portfoliosi kolmessa helpossa vaiheessa

1. Valitse rakennustapa

1. Valitse rakennustapa

Anna AI:n luoda sinulle portfoliosivusto tai valitse 300 täysin mukautettavasta mallista.

2. Mukauta portfoliotasi

Säilytä haluamasi. Muuta ne, joista et pidä. Siirrä elementtejä helposti vetämällä ja pudottamalla ja kokeilemalla eri värejä ja fontteja. Ei vaadi koodaus- tai web-suunnittelutaitoja.

3. Aloita lähetys

Käynnistä portfoliosi ja luo mukautettu verkkotunnus vain muutamalla napsautuksella. Voit olla varma, että me huolehdimme turvallisuudestasi ja suorituskyvystäsi.
1. Valitse rakennustapa
Portfolio-tekijä tekoälyn avulla

Portfolio-tekijä tekoälyn avulla

Vastaa vain muutamaan kysymykseen ja saat ainutlaatuisen ja hyvin jäsennellyn verkkosivuston, joka sisältää kaikki asiaankuuluvat sivut, sekunneissa. Tarvitsetko ideoita projektiesi kuvailuun? Käytä tekoälykirjoitinta tekstin luomiseen ja tee siitä kiinnostavampaa tekoälykuvageneraattorilla.

Esittele työsi ammattimaisella portfolio-verkkosivustomallilla

Valitse portfoliollesi täydellinen malli. Mukauta sitä niin paljon kuin haluat, jotta siitä tulisi ainutlaatuinen. Älä huoli – kaikki mallit ovat oletuksena mobiiliystävällisiä.
Portfolio
All portfolio templates
All portfolio templates
All portfolio templates
All portfolio templates
Kasvata henkilökohtaista brändiäsi pitkän aikavälin menestykseen

Kasvata henkilökohtaista brändiäsi pitkän aikavälin menestykseen

Seuraa ja analysoi sivuston suorituskykyä verkkosivuston kasvun vauhdittamiseksi.
Tavoita enemmän asiakkaita – integroi sosiaalisen median profiilit portfoliosivustoosi.
Sijoudu korkeammalle hakukoneissa ja ole näkyvämpi tekoälyn avulla.
Bisi Otulana Valokuvaaja

Hostingerin kotisivukone on yksi parhaista hinnan ja ominaisuuksien suhteen.

Bisi Otulana

Valokuvaaja | reflectionsinfocus.com

Apua 24/7 ammattimaisen portfolion luomiseen

Tarvitsetko apua alustan käytössä tai tiettyjen ominaisuuksien löytämisessä? Keskustele tekoälyavustajamme kanssa. Jos sinulla on muita kysymyksiä, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme, joka on valmiina auttamaan sinua 24/7.
Apua 24/7 ammattimaisen portfolion luomiseen

Portfolio-verkkosivustojen rakennusratkaisu

Julkaise portfoliosivustosi jo tänään. Se on helpompaa kuin luuletkaan Hostingerin portfolionluontityökalulla.

Google
Arvosana:
4.8/5
1,237
arvostelut

Portfolio-sivuston luontityökalun usein kysytyt kysymykset

Löydä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin portfoliosivustoista.

Mikä on portfoliosivusto?

Miksi verkkoportfolio on tärkeä?

Kuinka tehdä portfoliosivusto?

Paljonko verkkoportfolion tekeminen maksaa?

Tarvitsenko verkkotunnuksen portfoliosivustolleni?

Onko portfolion rakentamiseen välttämätöntä koodausta ja teknistä tietämystä?

Mitä sivuja minun pitäisi sisällyttää?

Onko portfolioni verkkosivusto mobiiliystävällinen?

