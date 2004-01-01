Kyllä, portfoliosi verkkosivusto on oletuksena mobiiliystävällinen riippumatta siitä, miten sen luot.

Jos valitset tekoälytyökalun ja vastaat muutamaan yksinkertaiseen kysymykseen portfoliostasi, tekoälyteknologiamme säätää automaattisesti verkkosivustosi asettelua, fontteja, kuvia ja muita elementtejä. Tämä varmistaa optimaalisen luettavuuden ja navigoinnin pienemmillä näytöillä.

Tai valitse suunnittelijoiden tekemiä verkkosivustopohjia, jotka on räätälöity portfolioille ja ansioluetteloille – ne kaikki on mobiilioptimoitu tarjoamaan saumattoman ja mukaansatempaavan kokemuksen kävijöillesi.

Lisäksi voit muokata portfoliotasi älypuhelimellasi – etkä tarvitse pöytätietokonetta.