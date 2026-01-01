Upp till 84% rabatt på
Portfolio Website Maker
Skapa en portfolio-webbplats för att visa upp dina färdigheter
Gratis domännamn
Snabb AI-webbplatsskapande
Inga tekniska färdigheter behövs
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Välj din perfekta portföljbyggarplan
Få allt du behöver för en smidig start. Etablera ditt varumärke med en gratis domän och en gratis e-postadress. Skapa din webbplats med AI-byggare eller designerskapade mallar.
84 % RABATT
Website Builder Premium
Få det viktigaste som behövs för att skapa en webbplats
23,90 kr /mån
+3 mån. gratis
Få 48 månader för 1.147,20 kr (ordinarie pris 7.339,20 kr). Förnyas för 117,90 kr/mån.
Skapa 1 webbplats
2 GB lagringsutrymme för dina filer
1 e-post per webbplats – gratis i 1 år
Premiumförmåner:
Gratis domän i 1 år
Bygg webbplatser på några minuter med AI Website Builder
Välj bland 300+ designerskapade mallar
Skapa och skicka e-postkampanjer med AI med några klick
Väx snabbare med verktyg för SEO, e-post och marknadsföring av ditt företag
Uppdatera din webbplats när som helst med redigering i mobilen
Populärast
84 % RABATT
Website Builder Business
Väx med AI-verktyg och e-handelsfunktioner
35,90 kr /mån
+3 mån. gratis
Få 48 månader för 1.723,20 kr (ordinarie pris 10.747,20 kr). Förnyas för 199,90 kr/mån.
Skapa 50 webbplatser
50 GB lagringsutrymme för dina filer
5 e-postinkorgar per webbplats - gratis i 1 år
Allt i Premium, plus:
Sälj upp till 1000 produkter och hantera din butik enkelt
Få 100% av din vinst utan transaktionsavgifter
Erbjud över 100 betalningsmetoder för att nå fler kunder
Spåra resultat med liveanalys
Sälj anpassade varor med inbyggd Printful-integration
Finslipa din text med vår AI-textredigerare
Skapa enastående bilder med AI-bildgenerator
Dela din berättelse med vår AI blog post generator
Ladda upp bilder och generera beskrivningar med vår AI product generator
Designa din varumärkesidentitet snabbt med AI logo maker
Optimera ditt innehåll med AI SEO assistant
Förvandla klick till kunder med en länk i bion
Bygg din onlineportfolio i 3 enkla steg
1. Välj hur du vill bygga
Låt AI skapa en portfoliosida åt dig eller välj bland 300 helt anpassningsbara mallar.
2. Anpassa din portfölj
Behåll det du gillar. Ändra det du inte gillar. Flytta enkelt element med en dra-och-släpp-redigerare och experimentera med olika färger och teckensnitt. Inga kodnings- eller webbdesignkunskaper krävs.
3. Gå live
Lansera din portfölj och skapa ett anpassat domännamn med bara några få klick. Var säker på att vi har din säkerhet och prestanda täckt.
Portföljskapare med AI
Svara bara på några frågor och få en unik och välstrukturerad webbplats med alla relevanta sidor på några sekunder. Behöver du idéer om hur du ska beskriva dina projekt? Använd AI-skrivare för att generera text och göra den mer engagerande med AI-bildgeneratorn.
Visa upp ditt arbete med en professionell mall för portfolio-webbplats
Välj den perfekta mallen för din portfolio. Anpassa den så mycket du vill för att göra den unik. Oroa dig inte – alla är mobilvänliga som standard.
Portfolio
Utveckla ditt personliga varumärke för långsiktig framgång
Övervaka och analysera webbplatsens prestanda för att öka webbplatsens tillväxt.
Nå fler kunder – integrera profiler på sociala medier i din portfoliosajt.
Ranka högre på sökmotorer och bli mer synlig med AI SEO-verktyg.
Hostinger Website Builder är **en av de bästa** vad gäller pris och funktioner.
Hjälp dygnet runt för att skapa en professionell portfolio
Behöver du hjälp med att navigera på plattformen eller hitta specifika funktioner? Chatta med vår AI-assistent. Om du har andra frågor kan du kontakta vårt kundframgångsteam, som är redo att hjälpa dig dygnet runt.
Vanliga frågor om portfolio-webbplatsskapare
Hitta svar på de vanligaste frågorna om portfoliowebbplatser.