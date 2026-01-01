En webbplats är en perfekt plattform för att visa upp din kreativitet för potentiella kunder och arbetsgivare runt om i världen. Du kan ge din publik en glimt av vad du kan skapa och vilka tjänster du erbjuder.

Det är också ett bra sätt att etablera din varumärkesidentitet, vilket ger dig en fördel gentemot konkurrenterna. Förutom att visa upp dina bästa projekt och dela dina kontaktuppgifter kan du berätta lite om dig själv för att vinna kunders intresse.

Slutligen kan en professionell onlineportfolio öka dina inkomster. Du kan till exempel skapa en bokningssida för möten så att det blir lättare för potentiella kunder att hitta dig. Alternativt kan du sälja ditt arbete via webbplatsen och acceptera betalningar online – med Hostinger Website Builder kan du sälja upp till 1000 produkter och behålla all vinst för dig själv eftersom vi inte tar ut några transaktionsavgifter.