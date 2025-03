TLD står för toppdomän. Det är den sista komponenten för ett domännamn som .com.

ccTLD står för nationell toppdomän. Det är en underkategori för TLD:s och det används för att identifiera ett särskilt land - exempel är co.uk, .de, .mx och .se som alla är CCTLD:s.

gTLD står för generisk toppdomän. gTLD:s är den vanligaste typen av domännamn, till viss del på grund av att den här kategorin inkluderar .com-domäner som har fler registrationer än alla ccTLD:s kombinerat.

Historiskt var de främsta gTLD:s .com, .org, .net, .edu, .gov och .mil, men antalet tillgängliga domänändelser har expanderats med fler toppdomäner som .online, .xyz och .name.