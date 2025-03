.com är fortfarande det mest eftertraktade domännamnet helt enkelt för att det är ett av de äldsta på marknaden.

Även om de finns flera kända domänändelser som .net och .org så har .com ett större fokus på marknadsföring. Det har blivit allt mer vanligare att köpa och sälja på nätet under de senaste åren, därför har .com blivit den mest bekanta för alla internetanvändare jämfört med andra TLDs.