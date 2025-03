O domínio .com é um dos domínios de topo (TLD) originais do Sistema de Nomes de Domínio (DNS). Esta extensão de domínio significa "comércio", uma vez que o TLD .com se destinava inicialmente apenas a organizações comerciais.

Com a evolução da internet, muitas pessoas têm domínios .com registados para todo o tipo de fins. Atualmente, mais de 50% dos sites do mundo utilizam .com.