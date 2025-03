Resumindo, sim – .club é uma excelente escolha para uma extensão de nome de domínio.

Todos os gTLDs possuem um certo valor de marketing, alguns mais do que outros. Embora o .club possa não ser a escolha mais popular de gTLD – o .com ainda ocupa essa posição, isso não afeta a sua credibilidade e capacidade de obter uma boa classificação no Google.

Além do mais, o .club é curto, fácil de lembrar e informa imediatamente do que se trata o seu site.