En resumen, sí. El dominio .club es una elección excelente.

Todos los gTLD tienen un cierto valor de marketing, algunos más que otros. Si bien .club puede no ser la opción más popular de gTLD (.com aún mantiene esa posición), esto no afecta su credibilidad y capacidad para posicionarse bien en Google.

Además, .club es breve, fácil de recordar y describe de inmediato de qué se trata tu sitio.