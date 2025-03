No hay ningún TLD que sea de por sí más favorable para el SEO que otros. Podés crear un nuevo sitio web y hacer que se posicione alto aunque esté usando un dominio distinto de .com, como .net o .xyz.

Mucha gente cree que el dominio .com resulta mejor para el SEO porque las páginas web .com dominan los resultados de las búsquedas. La realidad es que Google prefiere las marcas reconocidas con una autoridad en el sector, y muchas de estas compañías utilizan la extensión .com.