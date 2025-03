.com este unul dintre primele domenii de top (TLD) în Sistemul Numelor de Domenii (Domain Name System - DNS). Particula .com este prescurtarea de la „commerce” (comerț), întrucât aceste domenii au fost inițial destinate exclusiv organizațiilor comerciale.

Pe măsură ce internetul a evoluat, mulți oameni au înregistrat domenii .com pentru tot felul de scopuri. În prezent, peste 50% dintre site-urile web din lume folosesc .com.