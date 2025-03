Intet topdomæne er i sig selv mere SEO-venligt end andre. Du kan oprette en ny hjemmeside og få den til at rangere højt, selv ved at bruge et domænealternativ til .com, som .net-domænet eller .xyz domænet.

Mange tror at .com er bedre for søgemaskiner, fordi .com-hjemmesider ofte dominerer søgeresultaterne. I virkeligheden foretrækker Google velkendte brands, som er en pålidelig autoritet i branchen, og mange af disse brands bruger tilfældigvis et com-domæne.