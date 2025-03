没有一个 TLD 本质上比其他 TLD 更适合 SEO。您可以创建一个新网站并使其排名较高,甚至可以使用 .com 的替代域名(例如 .net 域名或 .xyz 域名)。

许多人认为 .com 更适合搜索引擎,因为 .com 更适合搜索引擎。 com 网站通常主导搜索结果。事实上,Google 更喜欢的是具有坚实行业权威的知名品牌,而其中许多实体恰好使用 .com 域名。