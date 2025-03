Κανένα TLD δεν είναι πιο φιλικό με το SEO από άλλα. Μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα ιστοσελίδα και να την κατατάξετε ψηλά ακόμη και χρησιμοποιώντας ένα εναλλακτικό domain αντί του .com, όπως το .net domain ή το .xyz domain.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το .com είναι καλύτερο για το SEO επειδή οι ιστοσελίδες .com συχνά κυριαρχούν στα αποτελέσματα αναζήτησης. Στην πραγματικότητα, αυτό που προτιμά η Google είναι γνωστές επωνυμίες με ισχύ στον κλάδο και πολλές από αυτές τις εταιρείες τυχαίνει να χρησιμοποιούν το .com ως προέκτασή τους.