Ναι! Πολλές μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν domains με κατάληξη .me. Η κατοχή ενός .me domain σημαίνει ότι η έμφαση δίνεται σε εσάς. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας θα γνωρίζουν ότι εσείς και η επιχείρησή σας είστε το επίκεντρο της προσοχής.

Η χρήση .me είναι ένας απίστευτα αποτελεσματικός τρόπος για τη δημιουργία ενός σταθερού εμπορικού σήματος που μένει στο μυαλό των ανθρώπων. Η διαδικτυακή σας προσωπικότητα σας αντικατοπτρίζει, γι' αυτό φροντίστε να είναι ισχυρή και αξιομνημόνευτη.

Ή μήπως το επιθυμητό όνομα domain .com είναι ήδη κατειλημμένο; Το .me είναι ένα σχετικά νέο domain, οπότε είναι πιθανό να βρείτε πολλά ονόματα domain με κατάληξη .me που είναι ακόμη διαθέσιμα. Μην χάσετε το δικό σας όνομα domain!