.me โดเมน เป็นโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (TLD) สำหรับประเทศมอนเตเนโกร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจดทะเบียน .me เปิดกว้างสำหรับทุกคน โดยทั่วไป .me จะใช้สำหรับแบรนด์ส่วนบุคคลเนื่องจากความสะดุดตาและจดจำได้ง่ายในหลายภาษา

หากคุณกำลังมองหา TLD ที่เหมาะกับแบรนด์ส่วนบุคคลมากกว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซ ก็สามารถเลือกใช้โดเมน .me ได้โดยไม่ต้องคิดมาก