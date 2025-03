Ya. Banyak brand besar menggunakan domain .me untuk menegaskan bawah brand tersebut diciptakan untuk Anda.

Mendaftarkan ekstensi ini menjadi salah satu cara efektif untuk membangun personal branding yang mudah diingat oleh pengunjung. Ingat, nama domain menunjukkan siapa Anda. Jadi, buatlah branding yang menarik dan berkesan.

Calon nama branding dengan .com sudah tidak tersedia? Anda bisa ganti dengan ekstensi .me. Domain ini masih baru, jadi peluang ketersediaannya sangat tinggi. Selain itu, harganya juga lebih murah dari .com.