TLD merupakan singkatan dari top-level domain dan letaknya di akhir nama domain, seperti .com.

ccTLD merupakan singkatan dari country-code top-level domain. Ekstensi ini menjadi bagian dari TLD dan umumnya digunakan di suatu negara. Contohnya, .id (Indonesia), .de (Jerman), .mx (Meksiko), dan .fr (Prancis).

gTLD sendiri merujuk pada generic top-level domain. Di dalamnya terdapat beragam ekstensi domain umum, termasuk .com yang menjadi domain populer karena punya banyak pengguna jika dibandingkan dengan yang lain.

Dulu gTLD utama hanyalah .com, .org, .net, .edu, .gov, dan .mil. Namun, jenis gTLD semakin banyak dan beragam. Sekarang, Anda bisa menemukan ratusan gTLD, termasuk .online, .xyz, dan .name.