A TLD a legfelső szintű domain rövidítése. Ez a domainneve utolsó része, például a .com.

A ccTLD jelentése országspecifikus legfelső szintű domain. Ez a TLD-k egyik alcsoportja, amelyet egy bizonyos ország azonosításához használnak. Például a hu, .de, .fr. mind ccTLD.

A gTLD az általános legfelső szintű domaint jelenti. A gTLD-k a leggykoribb domainnevek, részben azért, mert ezek közé tartoznak a .com domainek, amelyekből több van, mint az összes ccTLD együttvéve.

A fő gTLD-k eredetileg a .com, .org, .net, .edu, .gov, és .mil, voltak, de a megvásárolható kiterjesztések száma megnőtt az olyan TLD-k hozzáadásakor mint az .online, .xyz, és .name.