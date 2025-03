TLD apzīmē augstākā līmeņa domēnu. Tā ir jebkura domēna pēdējā daļa, piemēram, .com.

ccTLD apzīmē valsts koda augstākā līmeņa domēnus. Tā ir TLD apakškategorija, ko izmanto, lai identificētu noteiktu valsti. Tādi domēni kā .co.uk, .de, .mx un .fr ir ccTLD.

gTLD ir vispārējs augstākā līmeņa domēns. gTLD ir visizplatītākais domēna nosaukumu veids - daļēji tāpēc, ka šajā kategorijā ietilpst .com domēni, kuriem ir vairāk reģistrāciju nekā visiem ccTLD kopā.

Vēsturiski galvenie gTLD bija .com, .org, .net, .edu, .gov un .mil, taču pieejamo domēna paplašinājumu skaits ir palielināts, pievienojot tādus TLD kā .online, .xyz un .name.