Neviens TLD pēc būtības nav labāks SEO klasifikācijai kā citi. Vari izveidot jaunu vietni un nodrošināt tai augstu vietu rangā pat tad, ja izmanto alternatīvu .com domēna paplašinājumam, piemēram .net vai .xyz domēnu.

Daudzi cilvēki uzskata, ka .com domēni ir labāki SEO klasifikācijai, jo .com vietnes bieži dominē meklēšanas rezultātos. Patiesībā Google dod priekšroku labi pazīstamiem zīmoliem ar stabilu autoritāti nozarē, un daudzi no šiem uzņēmumiem lieto .com kā savu domēna paplašinājumu.