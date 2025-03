.me ir Melnkalnes valsts koda augstākā līmeņa domēns (ccTLD). Tomēr, tā kā tā reģistrācija ir pieejama ikvienam, to pārsvarā izmanto personīgajiem zīmoliem, jo tas piesaista uzmanību un to uzreiz atpazīst vairākās valodās.

Ja meklē domēna nosaukumu, kas ir piemērots tieši personīgajam zīmolam nevis e-komercijas uzņēmumam, tu esi īstajā vietā.