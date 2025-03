Dlaczego warto wybrać domenę .me?

Ponieważ ceny domen .com są dość wysokie, wiele osób szuka alternatywy i wybiera inne popularne domeny — jedną z takich alternatyw jest domena .me.

To świetny wybór dla artystów, freelancerów, blogerów i tych, którzy chcą tworzyć osobiste strony internetowe. Domena .me traktowana jest przez Google tak samo jak inne popularne domeny, takie jak .com czy .net., co oznacza, że z łatwością podbijesz rankingi SEO swojej witryny.