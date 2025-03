Domena .org ma wszechstronny charakter, co oznacza, że nie jest ograniczona do konkretnego kraju czy regionu. Świetnie sprawdzi się jako adres URL witryn organizacji non-profit o zasięgu globalnym. Inne popularne organizacje, które mogą wykorzystać tę domenę, to:

Organizacje charytatywne i fundraiserzy

Programy pomocy humanitarnej

Organizacje kulturalne i religijne

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz również wykorzystać domenę .org dla strony docelowej fundacji korporacyjnej.