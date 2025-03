La community .org è ampia e, sebbene altri domini possano essere utilizzati in un paese o una regione specifici, il dominio org viene utilizzato principalmente da organizzazioni non profit in vari paesi. Questo TLD è perfetto per supportare coloro che desiderano entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo per fare grandi cose in gruppo. Gli esempi includono:

Enti di beneficenza e raccolte fondi

Programmi di sostegno umanitario

Organizzazioni culturali e religiose

Se gestisci un'impresa, puoi anche usare .org per la landing page della tua fondazione aziendale. Dà ai tuoi clienti l'impressione che non stai semplicemente facendo marketing per loro.