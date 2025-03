Registrare domini .eu è una buona idea?

Ci sono oltre 3,6 milioni di nomi di dominio .eu registrati, il che lo rende un dominio credibile e ben noto nel mercato dell'UE. Poiché sono esclusivi per i siti con sede nell'UE, mostra al mondo che la tua azienda è un'entità legale con sede in questa regione, conforme alle sue politiche commerciali.

Hai intenzione di raggiungere più paesi in tutta Europa? Un TLD .eu è perfetto per te. Supporta tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea, comprese quelle non latine.