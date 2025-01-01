Залучіть аудиторію ЄС з доменом .eu

Ваша цільова аудиторія знаходиться у Європі? Зареєструйте розширення .eu та презентуйте свій бізнес понад 400 мільйонам жителям Європейського Союзу (ЄС), одного з найбільших ринків у світі.

Доменні імена .eu, зарезервовані для сайтів у ЄС, допомагають досягти двох цілей одночасно. Вам вдасться не лише зміцнити свою європейськість, а також розширити аудиторію за межами вашої країни.