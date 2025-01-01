Домен eu
299,00 ₴ЗНИЖКА 47%159,00 ₴ /рік
З доменом .eu ваш бізнес вийде на один із найбільших ринків у світі.
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Залучіть аудиторію ЄС з доменом .eu
Ваша цільова аудиторія знаходиться у Європі? Зареєструйте розширення .eu та презентуйте свій бізнес понад 400 мільйонам жителям Європейського Союзу (ЄС), одного з найбільших ринків у світі.
Доменні імена .eu, зарезервовані для сайтів у ЄС, допомагають досягти двох цілей одночасно. Вам вдасться не лише зміцнити свою європейськість, а також розширити аудиторію за межами вашої країни.
Чому варто зареєструвати .eu?
Наразі зареєстровано понад 3,6 мільйона доменних імен .eu, що підтверджує їхню надійність та популярність на ринку ЄС. Оскільки вони призначені для сайтів у Європі, потенційні клієнти будуть упевнені, що ваш бізнес має статус юридичної особи, знаходиться в цьому регіоні та відповідає його торговельній політиці.
Плануєте охопити кілька країн Європи? У такому разі домен верхнього рівня .eu ідеально підходить для вас. Він підтримує всі 24 офіційні мови Європейського Союзу, включно з нелатинськими.
Поширені запитання про домен .eu
Знайдіть відповіді на часті запитання про доменні імена .eu.