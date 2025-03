Registar um domínio .eu é uma boa ideia?

Existem mais de 3,6 milhões de nomes de domínio .eu registados, fazendo deste um domínio credível e bem conhecido no mercado europeu. Como são exclusivos para sites baseados na UE, isso mostra ao mundo que a sua empresa é uma entidade legal com sede nesta região, em conformidade com as suas políticas comerciais.

Planeia alcançar vários países da Europa? Um TLD .eu é perfeito para si. Suporta todos os 24 idiomas oficiais da União Europeia, incluindo os não latinos.