Alojamento de servidor Minecraft

Configurar seu servidor Minecraft é rápido e fácil.

Depois de selecionar seu servidor de jogos VPS, basta fazer login no seu painel e inserir o nome do servidor, a senha do painel de jogos e o local preferido do servidor. Em seguida, configure o seu painel de jogo e convide seus amigos para participar do seu jogo.

Para ajudar a guiá-lo através do processo completo de configuração de um servidor Minecraft do início ao fim, pode conferir o nosso guia e tutorial de vídeo.