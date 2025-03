Deverá manter sempre as suas informações WHOIS atualizadas para cumprir com as regras da ICANN sobre propriedade de domínio. Isso significa fornecer informações de contacto precisas através das quais poderá receber correspondência do seu registador de domínio.

Poderá atualizar facilmente via hPanel. Só precisa fazer login e atualizar a secção Domínios.