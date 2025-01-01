Recherche de nom de domaine WHOIS
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur un nom de domaine.
Vérifier la disponibilité du nom de domaine
L'outil de recherche WHOIS de Hostinger vous permet de vérifier si le nom de domaine que vous avez choisi est disponible. Si c'est le cas, vous pouvez immédiatement utiliser notre vérificateur de nom de domaine et l'acheter pour votre site.
Trouver le propriétaire d'un nom de domaine
Si le nom de domaine que vous désirez est déjà pris, utilisez notre service de recherche WHOIS pour trouver toutes les informations disponibles au public sur le registraire actuel et le propriétaire du site, y compris leur nom et coordonnées personnelles.
Voir la date d'expiration du nom de domaine
Découvrez la date d'expiration d'un nom de domaine. Cela vous donne l'occasion de saisir un nom de domaine intéressant dès qu'il devient disponible, si le propriétaire actuel décide de ne pas le renouveler.