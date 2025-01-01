Black Friday : Obtenez des mois supplémentaires gratuits

Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Describe your idea or pick a template

Just tell the AI your idea and see it come to life — or pick a template to get started faster.

Make edits easily

Ask the AI to edit anything — from text and design to functionality. Fine-tune texts and images yourself in the content editor.

Go live with 1 click

Launch your website with one click under a custom domain — whenever you’re ready.

Partenaire IA tout-en-un

Laissez Horizons s'occuper de tout : code, design, contenu, SEO... Décrivez simplement votre idée et l'IA la concrétisera rapidement et instantanément.

Intégrations

Connectez Stripe et Supabase pour lancer des produits réels et fonctionnels, sans aucune compétence technique requise.

Plus de 80 langues

Horizons fonctionne dans plus de 80 langues. Donnez vie à votre projet avec vos propres mots.

Lancement rapide

Profitez d'un hébergement sécurisé, d'un nom de domaine personnalisé, d'un email professionnel et bien plus encore, le tout au même endroit.

Alimenté par les meilleures technologies

Horizons s'appuie sur les derniers modèles de langage pour créer du code, du contenu et un design de haute qualité.

Support expert

Bénéficiez de l'assistance de nos experts du support client, disponibles 24 h/24 et 7 j/7, et parlant 8 langues.

Plus de 20 ans d'expérience

Horizons a été créé par Hostinger, une entreprise qui compte plus de 4 millions de clients satisfaits dans le monde.

mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

