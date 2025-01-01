Développement MVP simplifié grâce à l'IA
Transformez rapidement votre idée en produit fonctionnel. Aucun codage ni développeur requis.
Comment développer un produit minimum viable
Définissez votre idée MVP
Identifiez le problème que votre produit résoudra et les fonctionnalités essentielles qui prouvent votre concept.
Créez votre MVP sans coder
Utilisez Hostinger Horizons pour transformer de simples invites d’IA en un MVP fonctionnel – aucune compétence technique ni configuration complexe requise.
Tester, affiner et lancer
Validez votre MVP auprès de vrais utilisateurs, apportez des améliorations et publiez-le en un clic avec Horizons.
Besoin d'idées MVP ?
Outil de planification d'études
Outil de suivi des stocks
Chatbot IA
Outil de priorisation des tâches
Outil CRM
Outil de suivi du budget PPC
Outil de création de CV
Créez votre MVP plus rapidement avec Hostinger Horizons
Créateur MVP IA tout-en-un
De la conception et du code au contenu et au référencement, Horizons s'occupe de tout. Connectez des outils comme Stripe et Supabase pour lancer des MVP fonctionnels, sans codage.
Conçu pour la vitesse, pas pour la complexité
Décrivez votre idée et l'IA la transforme en MVP opérationnel en quelques minutes. Avec plus de 80 langues disponibles, vous pouvez créer avec vos propres mots.
Lancez-vous rapidement, évoluez plus rapidement
Lancez votre MVP en un clic : hébergement, domaine personnalisé, adresse e-mail professionnelle et bien plus encore, tout inclus. Aucun module complémentaire tiers requis.
Propulsé par une technologie d'IA de pointe
Horizons utilise des LLM de confiance et des intégrations avancées pour fournir un code propre, un contenu optimisé et une conception moderne pour votre MVP.