Développement MVP simplifié grâce à l'IA

Trouvez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre outil de développement MVP.

Le développement d'un MVP consiste à créer un produit minimum viable (PMV) : une version simplifiée de votre idée, avec juste assez de fonctionnalités pour la tester auprès d'utilisateurs réels. Ainsi, vous pouvez déterminer si elle résout les problèmes des utilisateurs en situation réelle avant d'investir trop d'argent au départ. Pour en savoir plus, consultez notre guide MVP .

Qu'est-ce que le développement MVP ?

Non. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez créer un MVP entièrement fonctionnel grâce à des instructions simples ; aucune connaissance en codage ni en technique n'est requise. Tant que vous pouvez expliquer le problème que vous souhaitez résoudre avec votre produit, vous pouvez le développer instantanément avec Horizons.

Dois-je savoir coder pour créer un MVP ?

Comment l'IA de Hostinger Horizons crée-t-elle réellement un MVP ?

Utilisez un outil de création de MVP sans code pour valider votre idée rapidement et à moindre coût. Une fois que vous avez prouvé l'existence d'une demande et que vous pouvez justifier une personnalisation avancée à grande échelle, le recrutement de développeurs devient une option. Grâce à Horizons, vous pouvez tester et développer rapidement votre idée sans contraintes financières ni temporelles.

Quand dois-je choisir un constructeur MVP sans code plutôt que d’embaucher un développeur ?

Le développement MVP traditionnel peut coûter des milliers de dollars et nécessiter des semaines de travail. Avec Horizons, vous payez un abonnement simple qui comprend des messages d'invite d'IA, des outils d'édition, l'hébergement, un domaine et bien plus encore, pour des coûts prévisibles et faibles.

Quels sont les coûts de développement du MVP ?

De quels outils ai-je besoin pour créer un produit minimum viable ?