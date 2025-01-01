Black Friday : Obtenez des mois supplémentaires gratuits

Développement MVP simplifié grâce à l'IA

Transformez rapidement votre idée en produit fonctionnel. Aucun codage ni développeur requis.

Comment développer un produit minimum viable

Apprenez les étapes clés : définissez votre idée, créez votre MVP avec l'IA et testez avec de vrais utilisateurs avant de passer à l'échelle.
01

Définissez votre idée MVP

Identifiez le problème que votre produit résoudra et les fonctionnalités essentielles qui prouvent votre concept.

02

Créez votre MVP sans coder

Utilisez Hostinger Horizons pour transformer de simples invites d’IA en un MVP fonctionnel – aucune compétence technique ni configuration complexe requise.

03

Tester, affiner et lancer

Validez votre MVP auprès de vrais utilisateurs, apportez des améliorations et publiez-le en un clic avec Horizons.

Besoin d'idées MVP ?

Démarrez votre voyage avec des exemples prêts à être créés.
Outil de planification d'études

Aidez les étudiants ou les apprenants à organiser leurs horaires, à définir des objectifs d’étude et à suivre leurs progrès.
Outil de suivi des stocks

Chatbot IA

Outil de priorisation des tâches

Outil CRM

Outil de suivi du budget PPC

Outil de création de CV

Créez votre MVP plus rapidement avec Hostinger Horizons

Créateur MVP IA tout-en-un

De la conception et du code au contenu et au référencement, Horizons s'occupe de tout. Connectez des outils comme Stripe et Supabase pour lancer des MVP fonctionnels, sans codage.

Conçu pour la vitesse, pas pour la complexité

Décrivez votre idée et l'IA la transforme en MVP opérationnel en quelques minutes. Avec plus de 80 langues disponibles, vous pouvez créer avec vos propres mots.

Lancez-vous rapidement, évoluez plus rapidement

Lancez votre MVP en un clic : hébergement, domaine personnalisé, adresse e-mail professionnelle et bien plus encore, tout inclus. Aucun module complémentaire tiers requis.

Propulsé par une technologie d'IA de pointe

Horizons utilise des LLM de confiance et des intégrations avancées pour fournir un code propre, un contenu optimisé et une conception moderne pour votre MVP.

Prêt à transformer votre idée de projet unique en réalité ?

FAQ sur le développement MVP

Trouvez des réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre outil de développement MVP.

Qu'est-ce que le développement MVP ?

Dois-je savoir coder pour créer un MVP ?

Comment l'IA de Hostinger Horizons crée-t-elle réellement un MVP ?

Quand dois-je choisir un constructeur MVP sans code plutôt que d’embaucher un développeur ?

Quels sont les coûts de développement du MVP ?

De quels outils ai-je besoin pour créer un produit minimum viable ?

Puis-je monétiser un MVP ?

Comment tester un MVP ?

