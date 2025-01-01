Black Friday: llévate meses extra gratis

Desarrollo de MVP simplificado con IA

Convierte tu idea en un producto funcional al instante. No hacen falta desarrolladores ni programación.

No necesitas tarjeta de crédito
Desarrollo de MVP simplificado con IA

Cómo desarrollar un producto mínimo viable

Aprende los pasos clave: define tu idea, crea tu MVP con IA y pruébalo con usuarios reales antes de escalar.
01

Define tu idea

Identifica el problema que tu producto va a solucionar y las características esenciales que debe incluir.

02

Crea tu MVP sin programar

Con Hostinger Horizons puedes convertir prompts de IA simples en un MVP funcional, sin necesidad de conocimientos técnicos ni configuraciones complicadas.

03

Prueba, perfecciona y publica

Prueba tu MVP con usuarios reales, haz mejoras y publícalo en un solo clic con Horizons.

¿Necesitas ideas de MVP?

Da el primer paso con estos ejemplos listos para usar
¿Necesitas ideas de MVP?

Planificador de estudios

Ayuda a los estudiantes a organizar sus horarios, establecer objetivos de estudio y hacer un seguimiento del progreso.
Empezar a crear

Herramienta de seguimiento de inventario

Chatbot de IA

Herramienta para priorizar tareas

Herramienta de CRM

Herramienta de seguimiento de presupuesto de PPC

Herramienta para crear currículums

Crea tu MVP más rápido con Hostinger Horizons

Creador de MVP de IA todo en uno

Desde el diseño y el código hasta el contenido y el SEO, Horizons se encarga de todo. Conecta herramientas como Stripe y Supabase para publicar MVP funcionales sin necesidad de programar.

Velocidad sin complicaciones

Describe tu idea y la IA la convierte en un MVP funcional en minutos. Con soporte para más de 80 idiomas, puedes crear con tus propias palabras.

Publica rápido y crece aún más rápido

Publica tu MVP en un solo clic con hosting, un dominio personalizado, email profesional y mucho más, todo incluido. Sin necesidad de complementos de terceros.

Desarrollado con IA de última generación

Horizons usa LLM fiables e integraciones avanzadas para crear código limpio, contenido optimizado y diseño moderno para tu MVP.

¿Todo listo para hacer realidad tu idea?

No necesitas tarjeta de crédito

Preguntas frecuentes: desarrollo de MVP

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre nuestra herramienta de desarrollo de MVP.

¿Qué es el desarrollo de MPV (producto mínimo viable)?

¿Es necesario saber programar para crear un MVP?

¿Cómo hace la IA de Hostinger Horizons para desarrollar un MVP?

¿Cuándo conviene un creador de MVP sin código en lugar de contratar a un desarrollador?

¿Cuánto cuesta desarrollar un MVP?

¿Qué herramientas necesito para desarrollar un producto mínimo viable?

¿Puedo monetizar un MVP?

¿Cómo pruebo un MVP?

¿Cómo puedo alojar una app web?