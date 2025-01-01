Black Friday: Gratis tambahan bulan

Pembuatan MVP lebih mudah pakai AI

Rilis produk siap pakai tanpa coding dan tanpa developer.

Tidak perlu kartu kredit
Pembuatan MVP lebih mudah pakai AI

Cara membuat dan mengembangkan produk MVP

Tiga langkah penting punya MVP: tentukan tujuan, buat dengan AI, dan uji di pengguna nyata sebelum pengembangan.
01

Tentukan tujuan produk

Konsepkan tujuan produk dan lengkapi dengan fitur penting.

02

Buat MVP sendiri tanpa coding

Cukup dengan prompt sederhana, AI Horizons mampu hasilkan MVP siap pakai. Tanpa coding, tanpa setup rumit.

03

Uji, kembangkan, dan onlinekan

Uji MVP di pengguna nyata, sempurnakan produk, dan rilis sekali klik dengan Horizons.

Butuh ide?

Temukan inspirasi dari contoh siap pakai.
Butuh ide?

Tool rencana belajar

Bantu pelajar sampai profesional mengatur jadwal belajar, memasang target, dan memantau progres dengan mudah.
Buat sekarang

Tool tracker inventaris

AI chatbot

Tool manajemen tugas

Tool CRM

Tool tracker budget PPC

Tool pembuat resume

Buat produk MVP dengan Horizons Hostinger

Solusi lengkap untuk buat MVP

Horizons yang urus semuanya mulai dari desain, kode, konten, hingga SEO. Hubungkan tool seperti Stripe dan Supabase untuk membuat produk MVP tanpa coding.

Cepat dan efisien

Horizons mendukung lebih dari 80 bahasa. Jadi, mudah bagi Anda untuk buat produk MVP penuh fitur dengan bahasa sendiri. Hanya dalam hitungan menit.

Lebih cepat, lebih fleksibel

Tidak perlu add-on dari layanan lain untuk luncurkan produk MVP Anda. Kami sudah sediakan semuanya mulai dari hosting, domain, hingga email bisnis. Cukup dengan sekali klik.

Didukung teknologi AI terbaik

Horizons menggunakan LLM dan integrasi canggih sehingga siapa pun bisa buat produk MVP modern dengan konten teroptimasi tanpa coding.

Siap mewujudkan ide Anda?

Tidak perlu kartu kredit

Tanya jawab (FAQ) pembuatan MVP

Pertanyaan dan jawaban seputar tool pembuatan MVP.

Apa itu pembuatan MVP?

Apakah saya harus bisa coding untuk membuat MVP?

Bagaimana cara AI Hostinger Horizons membuat MVP?

Kapan saya harus buat MVP pakai builder dan kapan harus sewa developer?

Berapa biaya pembuatan MVP?

Apa saja tool untuk buat produk MVP?

Bisakah saya hasilkan uang dengan produk MVP?

Bagaimana cara menguji produk MVP?

Bagaimana cara hosting aplikasi web?