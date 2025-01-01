Enkel MVP-utveckling med AI
Förvandla din idé till en funktionell produkt snabbt. Ingen kodning eller utvecklare behövs.
Hur man utvecklar en MVP (minimum viable product)
Definiera din MVP-idé
Identifiera problemet som din produkt kommer att lösa och viktiga funktioner som bevisar ditt koncept.
Bygg din MVP utan kodning
Använd Hostinger Horizons för att förvandla enkla AI-promptar till en fungerande MVP – inga tekniska färdigheter eller komplexa inställningar krävs.
Testa, förfina och lansera
Validera din MVP med riktiga användare, gör förbättringar och publicera den med ett enda klick med Horizons.
Behöver du MVP-idéer?
Studieplaneringsverktyg
Verktyg för lagerspårning
AI-chatbot
Verktyg för uppgiftsprioritering
CRM-verktyg
PPC-budgetspårningsverktyg
CV-byggverktyg
Bygg din MVP snabbare med Hostinger Horizons
Komplett AI MVP builder
Från design och kod till innehåll och SEO, Horizons hanterar allt. Koppla ihop verktyg som Stripe och Supabase för att lansera funktionella MVP – ingen kodning krävs.
Byggd för hastighet, inte komplexitet
Beskriv din idé, så förvandlar AI den till en fungerande MVP på några minuter. Med stöd för fler än 80 språk kan du bygga med dina egna ord.
Starta snabbt, skala snabbare
Få din MVP live genom ett enda klick med webbhotell, en anpassad domän, företagsmejl och mer – allt ingår. Inga tredjepartstillägg behövs.
Drivs av ledande AI-teknik
Horizons använder pålitliga LLM och avancerade integrationer för att leverera ren kod, optimerat innehåll och modern design för din MVP.