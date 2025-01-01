Black Friday: Få extra månader gratis

Enkel MVP-utveckling med AI

Förvandla din idé till en funktionell produkt snabbt. Ingen kodning eller utvecklare behövs.

Hur man utvecklar en MVP (minimum viable product)

Lär dig de viktigaste stegen: definiera din idé, bygg din MVP med AI och testa med riktiga användare innan du skalar upp.
01

Definiera din MVP-idé

Identifiera problemet som din produkt kommer att lösa och viktiga funktioner som bevisar ditt koncept.

02

Bygg din MVP utan kodning

Använd Hostinger Horizons för att förvandla enkla AI-promptar till en fungerande MVP – inga tekniska färdigheter eller komplexa inställningar krävs.

03

Testa, förfina och lansera

Validera din MVP med riktiga användare, gör förbättringar och publicera den med ett enda klick med Horizons.

Behöver du MVP-idéer?

Studieplaneringsverktyg

Hjälp elever eller deltagare att organisera sina scheman, sätta upp studiemål och följa upp framsteg.
Verktyg för lagerspårning

AI-chatbot

Verktyg för uppgiftsprioritering

CRM-verktyg

PPC-budgetspårningsverktyg

CV-byggverktyg

Bygg din MVP snabbare med Hostinger Horizons

Komplett AI MVP builder

Från design och kod till innehåll och SEO, Horizons hanterar allt. Koppla ihop verktyg som Stripe och Supabase för att lansera funktionella MVP – ingen kodning krävs.

Byggd för hastighet, inte komplexitet

Beskriv din idé, så förvandlar AI den till en fungerande MVP på några minuter. Med stöd för fler än 80 språk kan du bygga med dina egna ord.

Starta snabbt, skala snabbare

Få din MVP live genom ett enda klick med webbhotell, en anpassad domän, företagsmejl och mer – allt ingår. Inga tredjepartstillägg behövs.

Drivs av ledande AI-teknik

Horizons använder pålitliga LLM och avancerade integrationer för att leverera ren kod, optimerat innehåll och modern design för din MVP.

