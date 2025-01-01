Tworzenie MVP stało się proste dzięki sztucznej inteligencji
Szybko przekształć swój pomysł w funkcjonalny produkt. Bez kodowania i programistów.
Jak opracować minimalny produkt gotowy do użycia
Zdefiniuj swój pomysł na MVP
Określ problem, który Twój produkt rozwiąże, oraz najważniejsze cechy potwierdzające Twoją koncepcję.
Zbuduj swój MVP bez kodowania
Użyj Hostinger Horizons, aby przekształcić proste komunikaty AI w działający produkt MVP – nie są wymagane żadne umiejętności techniczne ani skomplikowana konfiguracja.
Testuj, udoskonalaj i uruchamiaj
Przetestuj swój MVP z udziałem prawdziwych użytkowników, wprowadź ulepszenia i opublikuj go jednym kliknięciem dzięki Horizons.
Potrzebujesz pomysłów na MVP?
Narzędzie do planowania nauki
Narzędzie do śledzenia zapasów
Czatbot AI
Narzędzie do ustalania priorytetów zadań
Narzędzie CRM
Narzędzie do śledzenia budżetu PPC
Narzędzie do tworzenia CV
Zbuduj swój MVP szybciej dzięki Hostinger Horizons
Kompleksowy kreator MVP AI
Od projektu i kodu, przez treść, po SEO – Horizons zajmie się wszystkim. Połącz narzędzia takie jak Stripe i Supabase, aby uruchomić funkcjonalne MVP – bez kodowania.
Zbudowany dla szybkości, nie złożoności
Opisz swój pomysł, a sztuczna inteligencja przekształci go w działający produkt MVP w ciągu kilku minut. Dzięki obsłudze ponad 80 języków możesz tworzyć własnymi słowami.
Szybkie uruchomienie, szybsze skalowanie
Uruchom swój MVP jednym kliknięciem, korzystając z hostingu, własnej domeny, firmowej poczty e-mail i wielu innych opcji – wszystko w cenie. Nie potrzebujesz żadnych dodatków firm trzecich.
Oparte na wiodącej technologii AI
Horizons wykorzystuje sprawdzone metody LLM i zaawansowane integracje, aby dostarczać czysty kod, zoptymalizowaną treść i nowoczesny projekt dla Twojego produktu MVP.