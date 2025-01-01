Tworzenie MVP to proces tworzenia minimalnego produktu z wykonalną wersją – uproszczonej wersji pomysłu z wystarczającą liczbą funkcji, aby przetestować go z prawdziwymi użytkownikami. W ten sposób możesz sprawdzić, czy rozwiązuje on problemy użytkowników w realnym świecie, zanim zainwestujesz zbyt dużo pieniędzy z góry. Dowiedz się więcej w naszym przewodniku MVP.