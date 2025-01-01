Snadný vývoj MVP s pomocí AI

Proměňte svůj nápad rychle ve funkční produkt. Bez kódování i vývojářů.

Platební karta není potřeba
Jak vyvinout minimální životaschopný produkt

Osvojte si klíčové kroky: definujte svůj nápad, vytvořte MVP pomocí AI a otestujte ho na reálných uživatelích, než se pustíte do jeho rozšíření.
01

Definujte svůj nápad na MVP

Definujte problém, který bude váš produkt řešit, a klíčové funkce, které ověří váš koncept.

02

Vytvořte si MVP bez nutnosti kódování

S Hostinger Horizons proměníte jednoduché AI prompty ve funkční MVP – bez nutnosti technických znalostí nebo složitého nastavování.

03

Otestujte, vylaďte a spusťte

Ověřte svůj MVP na reálných uživatelích, vylaďte ho a jediným kliknutím ho s Horizons spusťte.

Hledáte nápady na MVP?

Inspirujte se našimi ukázkami, které můžete rovnou začít upravovat.
Nástroj pro plánování studia

Pomozte studentům s organizací rozvrhu, nastavením studijních cílů a sledováním pokroku.
Začít tvořit

Nástroj pro sledování zásob

Chatbot s umělou inteligencí

Nástroj pro prioritizaci úkolů

CRM nástroj

Nástroj pro sledování PPC rozpočtu

Nástroj pro tvorbu životopisů

Vytvořte si MVP rychleji s Hostinger Horizons

Univerzální AI nástroj pro tvorbu MVP

Od designu a kódu až po obsah a SEO – Horizons se o vše postará. Propojte nástroje jako Stripe a Supabase a spusťte funkční MVP. Bez nutnosti kódování.

Stvořeno pro rychlost bez složitostí

Popište svůj nápad a AI ho za pár minut promění ve funkční MVP. Díky podpoře více než 80 jazyků můžete tvořit svými vlastními slovy.

Rychlé spuštění, ještě rychlejší rozšíření

Spusťte svůj MVP jediným kliknutím – i s hostingem, vlastní doménou, firemním e-mailem a dalšími prvky – to vše v jednom balíčku. Nepotřebujete žádné doplňky třetích stran.

Založeno na špičkové AI technologii

Horizons využívá důvěryhodné LLM a pokročilé integrace, díky kterým dokáže vytvořit čistý kód, optimalizovaný obsah a moderní design pro vaše MVP.

Jste připraveni proměnit svůj nápad ve skutečnost?

Často kladené otázky o vývoji MVP

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o našem nástroji pro vývoj MVP.

