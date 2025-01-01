Snadný vývoj MVP s pomocí AI
Proměňte svůj nápad rychle ve funkční produkt. Bez kódování i vývojářů.
Jak vyvinout minimální životaschopný produkt
Definujte svůj nápad na MVP
Definujte problém, který bude váš produkt řešit, a klíčové funkce, které ověří váš koncept.
Vytvořte si MVP bez nutnosti kódování
S Hostinger Horizons proměníte jednoduché AI prompty ve funkční MVP – bez nutnosti technických znalostí nebo složitého nastavování.
Otestujte, vylaďte a spusťte
Ověřte svůj MVP na reálných uživatelích, vylaďte ho a jediným kliknutím ho s Horizons spusťte.
Hledáte nápady na MVP?
Nástroj pro plánování studia
Nástroj pro sledování zásob
Chatbot s umělou inteligencí
Nástroj pro prioritizaci úkolů
CRM nástroj
Nástroj pro sledování PPC rozpočtu
Nástroj pro tvorbu životopisů
Vytvořte si MVP rychleji s Hostinger Horizons
Univerzální AI nástroj pro tvorbu MVP
Od designu a kódu až po obsah a SEO – Horizons se o vše postará. Propojte nástroje jako Stripe a Supabase a spusťte funkční MVP. Bez nutnosti kódování.
Stvořeno pro rychlost bez složitostí
Popište svůj nápad a AI ho za pár minut promění ve funkční MVP. Díky podpoře více než 80 jazyků můžete tvořit svými vlastními slovy.
Rychlé spuštění, ještě rychlejší rozšíření
Spusťte svůj MVP jediným kliknutím – i s hostingem, vlastní doménou, firemním e-mailem a dalšími prvky – to vše v jednom balíčku. Nepotřebujete žádné doplňky třetích stran.
Založeno na špičkové AI technologii
Horizons využívá důvěryhodné LLM a pokročilé integrace, díky kterým dokáže vytvořit čistý kód, optimalizovaný obsah a moderní design pro vaše MVP.