Výzva umělé inteligence je instrukce nebo vstup, který zadáte nástroji umělé inteligence (jako je ChatGPT, Midjourney nebo DALL·E), abyste řídili, co generuje – ať už je to text, obrázky, shrnutí, návrhy nebo dokonce kód. S dobře napsanou výzvou sdělíte umělé inteligenci, co chcete, jak to chcete a někdy i proč to potřebujete.

V kombinaci s platformou bez kódování, jako je Hostinger Horizons, se výzvy stávají silnými stavebními kameny, které můžete použít k proměně nápadů v živé nástroje, webové stránky nebo interaktivní projekty.