Yapay zeka istemleri örnekleri — Fikirlerinizi desteklemek için 30'dan fazla kullanıma hazır istem
Keşfetmenize, yaratmanıza ve denemenize yardımcı olmak için geniş bir AI istemi örnekleri seçkisi topladık - kodlama gerekmez. İster eğlence, ister öğrenme veya pratik projeler için inşa ediyor olun, ihtiyacınız olan tek şey bir istem ve onu hayata geçirmek için Hostinger Horizons.
Restoran rezervasyonları web uygulaması
Müşterilerin aynı uygulamada menülere göz atmasını, masa rezervasyonu yapmasını ve diyet tercihlerini belirlemesini sağlayın.
PPC bütçe takipçisi
Platformlar arası reklam harcamalarını ve kampanya performansını kolayca takip ederek bütçenizi kontrol altında tutun.
Satış kanalı izleyicisi
CRM lisansına ihtiyaç duymadan potansiyel müşterileri ve anlaşmaları görsel olarak yönetin, gelirinizi artırın.
Geri bildirim toplayıcı uygulaması
Ürün veya hizmetinizi geliştirmek için kullanıcıların içgörülerini ve görüşlerini hızla toplayın.
Yapay zeka komutlarını etkili bir şekilde kullanmak için önemli ipuçları
Yapay zeka uzmanlar için değildir. İster yeni başlayan olun, ister derinlemesine dalmak isteyin, yapay zeka destekli geliştirmenin bu temel yönleri sizi fikirden çalışan projeye yönlendirecektir. Hostinger Horizons ile her şey mümkün - tek gereken bir istem.
Net bir hedefle başlayın
İsteminiz ne kadar spesifik olursa sonuçlar o kadar iyi olur.
Kodsuz bir platform kullanın
Hostinger Horizons ile sadece komut isteminizi yazın, sistem ihtiyacınız olanı oluştursun; teknik deneyime gerek yok.
Test edin, ayarlayın ve geliştirin
Projeniz oluşturulduktan sonra onu gerçekten kendinize ait kılmak için keşfedin, ayarlayın ve geliştirin.
AI özellikleri ekleyin – uygulamanızı daha akıllı hale getirin
Sadece birkaç tıklamayla sohbet robotlarını, görsel oluşturmayı veya önerileri entegre edin.
Yayınla ve paylaş
Bitmiş projenizi tek bir tıklamayla çevrimiçi olarak yayınlayın; karmaşık bir kurulum yok.
Keşfetmeye devam edin
Ne kadar çok istemi denerseniz, o kadar çok yaratıcı olasılığın kilidini açarsınız.
Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri
Vibe kodlama, Hostinger Horizons gibi araçların doğal dili haftalar yerine saatler içinde çalışan prototiplere dönüştürmesiyle geliştirmeyi %45 oranında sıkıştırır. Yazılım oluşturmaya yönelik giriş engeli önemli ölçüde daha düşüktür.
Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve etkilendiğimi söylemeliyim. 😎
Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.
Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.
Hostinger’ın HORIZONS AI'sını kullanarak web siteniz ve müşterileriniz için istediğinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Basitçe muhteşem - kendiniz görün!
Hostinger Horizons, aklınıza gelen bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır; sadece açıklamanız yeterlidir ve işe yarar.
@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni AI güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.
Hostinger'ın Horizons'ı nasıl başardığını merak ediyorum... Herkesin ön ve arka ucu ne kadar hızlı dağıtabildiğini görmek çılgınca.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons diğer her şeye kıyasla gerçekten de oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt alan adı kurmak çok kolaydı - 'Vay canına!' dedim.
Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!
Hostinger Horizons'ı denedim ve oyunun kurallarını değiştiriyor! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucusu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor — sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.
Bu, hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, üst düzey bir web geliştiricisine/yazılım geliştiricisine sahip olmak gibidir.
Hostinger Horizons ile oldukça güzel şeyler inşa edebilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucusundan farklıdır - daha fazlasıdır.