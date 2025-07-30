Yapay zeka istemleri örnekleri — Fikirlerinizi desteklemek için 30'dan fazla kullanıma hazır istem

Keşfetmenize, yaratmanıza ve denemenize yardımcı olmak için geniş bir AI istemi örnekleri seçkisi topladık - kodlama gerekmez. İster eğlence, ister öğrenme veya pratik projeler için inşa ediyor olun, ihtiyacınız olan tek şey bir istem ve onu hayata geçirmek için Hostinger Horizons.

Restoran rezervasyonları web uygulaması

Restoran rezervasyonları web uygulaması

Müşterilerin aynı uygulamada menülere göz atmasını, masa rezervasyonu yapmasını ve diyet tercihlerini belirlemesini sağlayın.

PPC bütçe takipçisi

PPC bütçe takipçisi

Platformlar arası reklam harcamalarını ve kampanya performansını kolayca takip ederek bütçenizi kontrol altında tutun.

Satış kanalı izleyicisi

Satış kanalı izleyicisi

CRM lisansına ihtiyaç duymadan potansiyel müşterileri ve anlaşmaları görsel olarak yönetin, gelirinizi artırın.

Geri bildirim toplayıcı uygulaması

Geri bildirim toplayıcı uygulaması

Ürün veya hizmetinizi geliştirmek için kullanıcıların içgörülerini ve görüşlerini hızla toplayın.

CRM aracı

CRM aracı

Tüm detayları tek bir yerde tutarak kişileri zahmetsizce düzenleyin ve yönetin.

Fatura oluşturucu

Fatura oluşturucu

Kısa sürede profesyonel, özelleştirilebilir faturalar oluşturun ve gönderin.

Yapay zeka komutlarını etkili bir şekilde kullanmak için önemli ipuçları

Yapay zeka uzmanlar için değildir. İster yeni başlayan olun, ister derinlemesine dalmak isteyin, yapay zeka destekli geliştirmenin bu temel yönleri sizi fikirden çalışan projeye yönlendirecektir. Hostinger Horizons ile her şey mümkün - tek gereken bir istem.

Net bir hedefle başlayın

İsteminiz ne kadar spesifik olursa sonuçlar o kadar iyi olur.

Kodsuz bir platform kullanın

Hostinger Horizons ile sadece komut isteminizi yazın, sistem ihtiyacınız olanı oluştursun; teknik deneyime gerek yok.

Test edin, ayarlayın ve geliştirin

Projeniz oluşturulduktan sonra onu gerçekten kendinize ait kılmak için keşfedin, ayarlayın ve geliştirin.

AI özellikleri ekleyin – uygulamanızı daha akıllı hale getirin

Sadece birkaç tıklamayla sohbet robotlarını, görsel oluşturmayı veya önerileri entegre edin.

Yayınla ve paylaş

Bitmiş projenizi tek bir tıklamayla çevrimiçi olarak yayınlayın; karmaşık bir kurulum yok.

Keşfetmeye devam edin

Ne kadar çok istemi denerseniz, o kadar çok yaratıcı olasılığın kilidini açarsınız.

Bugün yaratmaya başlayın

Kullanıcıların Hostinger Horizons hakkında söyledikleri

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe kodlama, Hostinger Horizons gibi araçların doğal dili haftalar yerine saatler içinde çalışan prototiplere dönüştürmesiyle geliştirmeyi %45 oranında sıkıştırır. Yazılım oluşturmaya yönelik giriş engeli önemli ölçüde daha düşüktür.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Yakın zamanda @Hostinger Horizons AI uygulama oluşturma aracını test etme şansım oldu ve etkilendiğimi söylemeliyim. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons, milyon dolarlık uygulamalar geliştirmek için en etkili vibe kodlama aracı olabilir.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Dijital Uzman

Hostinger Horizons, MVP'ler oluşturmanın ve tüm gücünüzü ortaya koymadan önce fikirleri test etmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger’ın HORIZONS AI'sını kullanarak web siteniz ve müşterileriniz için istediğinizi oluşturmanın ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız! Basitçe muhteşem - kendiniz görün!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
İçerik yaratıcısı

Hostinger Horizons, aklınıza gelen bir fikri hayata geçirebileceğiniz bir araçtır; sadece açıklamanız yeterlidir ve işe yarar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons ile işlerin gidişatını seviyorum! Yeni AI güncellemesiyle etkileşim kurmak gerçekten eğlenceliydi. Sadece benim için değil, tanıdığım birçok kişi için de oyunun kurallarını değiştirdi.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger'ın Horizons'ı nasıl başardığını merak ediyorum... Herkesin ön ve arka ucu ne kadar hızlı dağıtabildiğini görmek çılgınca.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Kurucu

Hostinger Horizons diğer her şeye kıyasla gerçekten de oyunun kurallarını değiştiriyor. Web uygulamamda blogum için bir alt alan adı kurmak çok kolaydı - 'Vay canına!' dedim.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Artık Hostinger Horizons'da sadece bir komut girerek web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Gerçekten harika bir şey!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons'ı denedim ve oyunun kurallarını değiştiriyor! Bu kodsuz AI uygulama oluşturucusu dakikalar içinde şık web siteleri ve uygulamalar oluşturuyor — sizin için tasarlıyor, kodluyor ve yazıyor. Denemeye değer.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Bu, hayal edebileceğiniz her şeyi yaratmaya hazır, üst düzey bir web geliştiricisine/yazılım geliştiricisine sahip olmak gibidir.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Girişimci

Hostinger Horizons ile oldukça güzel şeyler inşa edebilirsiniz. Tipik bir web sitesi oluşturucusundan farklıdır - daha fazlasıdır.

Yapay zeka komutlarınızı hayata geçirmeye hazır mısınız?

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Kredi kartı gerekmiyor.

AI istemleri SSS

İşte yapay zeka uyarılarıyla ilgili olarak aldığımız en yaygın sorulardan bazılarının yanıtları.

Yapay zeka istemi nedir?

Yapay zeka örnekleri sonuçları nasıl iyileştirir?

İyi yazılmış bir yapay zeka istemini ne oluşturur?

Yapay zeka istemi örnekleri araca bağlı olarak değişiyor mu?

Yapay zeka örneklerini inceleyerek hangi yaygın hatalardan kaçınabilirim?