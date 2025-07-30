Bir yapay zeka istemi, bir yapay zeka aracına (ChatGPT, Midjourney veya DALL·E gibi) ürettiği şeyi yönlendirmesi için verdiğiniz talimat veya girdidir; ister metin, ister resim, ister özet, ister tasarım veya hatta kod olsun. İyi yazılmış bir istemle, yapay zekaya ne istediğinizi, nasıl istediğinizi ve bazen neden ihtiyacınız olduğunu söylersiniz.

Hostinger Horizons gibi kodsuz bir platformla birleştirildiğinde, istemler fikirleri canlı araçlara, web sitelerine veya etkileşimli projelere dönüştürmek için kullanabileceğiniz güçlü yapı taşları haline gelir.