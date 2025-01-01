Запрошення штучного інтелекту – це інструкція або вхідні дані, які ви надаєте інструменту штучного інтелекту (наприклад, ChatGPT, Midjourney або DALL·E), щоб керувати тим, що він генерує – будь то текст, зображення, резюме, дизайн чи навіть код. За допомогою добре написаного запрошення ви повідомляєте штучному інтелекту, що ви хочете, як ви цього хочете, а іноді й чому вам це потрібно.

У поєднанні з платформою без коду, такою як Hostinger Horizons, запрошення стають потужними будівельними блоками, які ви можете використовувати для перетворення ідей на живі інструменти, веб-сайти або інтерактивні проекти.