Приклади підказок зі штучним інтелектом — понад 30 готових підказок для реалізації ваших ідей

Ми зібрали широкий вибір прикладів запитів штучного інтелекту, які допоможуть вам досліджувати, створювати та експериментувати — без необхідності програмування. Незалежно від того, чи створюєте ви для розваги, навчання чи практичних проектів, все, що вам потрібно, це запит та Hostinger Horizons, щоб втілити це в життя.

Веб-додаток для бронювання ресторанів

Веб-додаток для бронювання ресторанів

Дозвольте клієнтам переглядати меню, бронювати столики та вказувати дієтичні вподобання в одному додатку.

Трекер бюджету PPC

Трекер бюджету PPC

Легко відстежуйте витрати на рекламу та ефективність кампаній на різних платформах, контролюючи свій бюджет.

Трекер воронки продажів

Трекер воронки продажів

Візуально керуйте потенційними клієнтами та угодами, допомагаючи вам збільшувати дохід без необхідності ліцензії CRM.

Додаток для збору відгуків

Додаток для збору відгуків

Швидко збирайте інформацію та думки користувачів, щоб покращити свій продукт або послугу.

CRM-інструмент

CRM-інструмент

Упорядковуйте та керуйте контактами без зусиль, зберігаючи всю інформацію в одному місці.

Генератор рахунків-фактур

Генератор рахунків-фактур

Створюйте та надсилайте професійні, налаштовувані рахунки-фактури в найкоротші терміни.

Ключові поради щодо ефективного використання підказок штучного інтелекту

Штучний інтелект не для експертів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи хочете зануритися глибше, ці ключові аспекти розробки на базі штучного інтелекту проведуть вас від ідеї до робочого проєкту. З Hostinger Horizons все можливо – потрібна лише підказка.

Почніть з чіткої мети

Чим конкретніша ваша підказка, тим кращі результати.

Використовуйте платформу без коду

З Hostinger Horizons ви просто вводите запит, і система створює те, що вам потрібно — жодного технічного досвіду не потрібно.

Тестуйте, налаштовуйте та вдосконалюйте

Після створення вашого проєкту, досліджуйте, коригуйте та вдосконалюйте його, щоб зробити його справді вашим.

Додайте функції штучного інтелекту – зробіть свій додаток розумнішим

Інтегруйте чат-боти, генерацію зображень або рекомендації лише за кілька кліків.

Опублікувати та поділитися

Розмістіть свій готовий проєкт онлайн лише одним клацанням миші — без складного налаштування.

Продовжуйте досліджувати

Чим більше підказок ви спробуєте, тим більше творчих можливостей ви розблокуєте.

Почніть творити сьогодні

Що користувачі кажуть про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування за допомогою Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger Horizons, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент для створення додатків на базі штучного інтелекту від @Hostinger Horizons і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger Horizons — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї, перш ніж повністю вдаватися до роботи.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, використовуючи HORIZONS AI від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger Horizons – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються події з @Hostinger Horizons! Було дуже весело взаємодіяти з новим оновленням штучного інтелекту. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger вдалося реалізувати Horizons... Неймовірно швидко, як це дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger Horizons справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит на Hostinger Horizons. Дійсно круті речі!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger Horizons, і це революційний варіант! Цей конструктор додатків на базі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Це як мати веб-розробника/розробника програмного забезпечення вищого рівня, готового створити все, що ви тільки можете уявити.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить непогані речі за допомогою Hostinger Horizons. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Готові втілити ваші підказки зі штучним інтелектом у життя?

Почніть творити сьогодні

Кредитна картка не потрібна.

Найчастіші запитання щодо підказок ШІ

Ось відповіді на деякі з найпоширеніших запитань, які ми отримуємо щодо підказок штучного інтелекту.

Що таке підказка ШІ?

Як приклади підказок штучного інтелекту покращують результати?

Що робить підказку ШІ добре написаною?

Чи змінюються приклади підказок ШІ залежно від інструменту?

Яких поширених помилок можна уникнути, вивчаючи приклади підказок зі штучним інтелектом?