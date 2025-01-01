Приклади підказок зі штучним інтелектом — понад 30 готових підказок для реалізації ваших ідей
Ми зібрали широкий вибір прикладів запитів штучного інтелекту, які допоможуть вам досліджувати, створювати та експериментувати — без необхідності програмування. Незалежно від того, чи створюєте ви для розваги, навчання чи практичних проектів, все, що вам потрібно, це запит та Hostinger Horizons, щоб втілити це в життя.
Веб-додаток для бронювання ресторанів
Дозвольте клієнтам переглядати меню, бронювати столики та вказувати дієтичні вподобання в одному додатку.
Трекер бюджету PPC
Легко відстежуйте витрати на рекламу та ефективність кампаній на різних платформах, контролюючи свій бюджет.
Трекер воронки продажів
Візуально керуйте потенційними клієнтами та угодами, допомагаючи вам збільшувати дохід без необхідності ліцензії CRM.
Додаток для збору відгуків
Швидко збирайте інформацію та думки користувачів, щоб покращити свій продукт або послугу.
CRM-інструмент
Упорядковуйте та керуйте контактами без зусиль, зберігаючи всю інформацію в одному місці.
Ключові поради щодо ефективного використання підказок штучного інтелекту
Штучний інтелект не для експертів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи хочете зануритися глибше, ці ключові аспекти розробки на базі штучного інтелекту проведуть вас від ідеї до робочого проєкту. З Hostinger Horizons все можливо – потрібна лише підказка.
Почніть з чіткої мети
Чим конкретніша ваша підказка, тим кращі результати.
Використовуйте платформу без коду
З Hostinger Horizons ви просто вводите запит, і система створює те, що вам потрібно — жодного технічного досвіду не потрібно.
Тестуйте, налаштовуйте та вдосконалюйте
Після створення вашого проєкту, досліджуйте, коригуйте та вдосконалюйте його, щоб зробити його справді вашим.
Додайте функції штучного інтелекту – зробіть свій додаток розумнішим
Інтегруйте чат-боти, генерацію зображень або рекомендації лише за кілька кліків.
Опублікувати та поділитися
Розмістіть свій готовий проєкт онлайн лише одним клацанням миші — без складного налаштування.
Продовжуйте досліджувати
Чим більше підказок ви спробуєте, тим більше творчих можливостей ви розблокуєте.
Що користувачі кажуть про Hostinger Horizons
Кодування за допомогою Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger Horizons, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент для створення додатків на базі штучного інтелекту від @Hostinger Horizons і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger Horizons може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger Horizons — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї, перш ніж повністю вдаватися до роботи.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, використовуючи HORIZONS AI від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger Horizons – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються події з @Hostinger Horizons! Було дуже весело взаємодіяти з новим оновленням штучного інтелекту. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger вдалося реалізувати Horizons... Неймовірно швидко, як це дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит на Hostinger Horizons. Дійсно круті речі!
Я спробував Hostinger Horizons, і це революційний варіант! Цей конструктор додатків на базі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Це як мати веб-розробника/розробника програмного забезпечення вищого рівня, готового створити все, що ви тільки можете уявити.
Ви можете створювати досить непогані речі за допомогою Hostinger Horizons. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.