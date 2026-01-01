Розробка додатків стала простішою

Дізнайтеся, як створити інтерактивні додатки за допомогою інструменту ШІ Hostinger Horizons.

Як розробити додаток?

01

Визначте ідею та основні функції

Вкажіть призначення додатка та основні функції.

02

Оберіть інструменти та технології

Напишіть код для SaaS-додатка вручну або за допомогою Hostinger Horizons. Інструмент перетворить ваші підказки ШІ на функціональні додатки – без навичок програмування.

03

Розробка, тестування і запуск

Налаштуйте, протестуйте та опублікуйте додаток в інтернеті – з Horizons ви можете зробити це в один клік.

Потрібні ідеї для додатків?

Ознайомтеся з реальними прикладами сайтів, які може згенерувати Hostinger Horizons. Від персональних сайтів до бізнес-інструментів – реалізуйте ідею за допомогою простих підказок.
Додатки CRM

Впорядкуйте та керуйте контактами без зайвих зусиль. Зміцніть комунікацію, зберігаючи записи про зустрічі та деталі.
Трекер PPC

Додаток для бронювання ресторанів

Додаток для збору відгуків

Генератор рахунків

Конструктор резюме

Podcast web app

Конструктор вебдодатків Hostinger Horizons дозволяє швидко та легко запустити проєкт – без навичок програмування.

All-in-one AI web app builder

Від програмування та дизайну до контенту і SEO – Hostinger Horizons подбає про все. Підключіть Stripe та Supabase, щоб запустити успішні вебдодатки без технічних навичок.

Жодних труднощів

Опишіть ідею проєкту, а ШІ реалізує її. Працює на понад 80 мовах – жодних бар'єрів.

Швидкий запуск

Почніть роботу в один клік з безпечним і швидким хостингом, власним доменом і корпоративною поштою – все в одному місці. Немає потреби в сторонніх рішеннях.

Працює на передових технологіях

Horizons працює на основі надійних LLM і найсучасніших інструментів, аби забезпечити високоякісний код, текст і дизайн.

Готові реалізувати вашу ідею?

Хочете дізнатися більше?

Ознайомтеся з вичерпними посібниками та покроковими інструкціями. Ви дізнаєтеся про всі деталі, які допоможуть створити перший проєкт на основі ШІ.
Посібник для початківців

Посібник
Покращте ваші підказки

Посібник
Типові помилки, яких слід уникати

Посібник
Поширені запитання про розробку додатків

Перегляньте відповіді на деякі з найпоширеніших запитань, які ми отримуємо про створення додатків.

Що таке розробка додатків?

Чи потрібні навички програмування, щоб створити додаток?

Скільки коштує розробка додатка?

Які інструменти потрібні для створення додатка?

Як монетизувати додаток?

Як просувати додаток?

Як підтримувати додаток?

Як протестувати додаток?

Як захистити додаток?

Як налагодити додаток?

Як розгорнути вебдодаток?

Як розмістити вебдодаток?

Що краще – вебдодаток чи сайт?

Що краще – вебдодаток чи мобільний додаток?

