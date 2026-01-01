Розробка додатків стала простішою
Як розробити додаток?
Визначте ідею та основні функції
Вкажіть призначення додатка та основні функції.
Оберіть інструменти та технології
Напишіть код для SaaS-додатка вручну або за допомогою Hostinger Horizons. Інструмент перетворить ваші підказки ШІ на функціональні додатки – без навичок програмування.
Розробка, тестування і запуск
Налаштуйте, протестуйте та опублікуйте додаток в інтернеті – з Horizons ви можете зробити це в один клік.
Потрібні ідеї для додатків?
Додатки CRM
Трекер PPC
Додаток для бронювання ресторанів
Додаток для збору відгуків
Генератор рахунків
Конструктор резюме
Podcast web app
Конструктор вебдодатків Hostinger Horizons дозволяє швидко та легко запустити проєкт – без навичок програмування.
All-in-one AI web app builder
Від програмування та дизайну до контенту і SEO – Hostinger Horizons подбає про все. Підключіть Stripe та Supabase, щоб запустити успішні вебдодатки без технічних навичок.
Жодних труднощів
Опишіть ідею проєкту, а ШІ реалізує її. Працює на понад 80 мовах – жодних бар'єрів.
Швидкий запуск
Почніть роботу в один клік з безпечним і швидким хостингом, власним доменом і корпоративною поштою – все в одному місці. Немає потреби в сторонніх рішеннях.
Працює на передових технологіях
Horizons працює на основі надійних LLM і найсучасніших інструментів, аби забезпечити високоякісний код, текст і дизайн.