让 Web 应用程序开发变得简单

了解如何使用 AI 驱动的无代码 Hostinger Horizons 构建交互式 Web 应用程序。

无需信用卡。

如何开发 Web 应用程序

01

确定想法和核心功能

首先确定您的网络应用将解决的核心问题，并概述所需的功能。

02

选择您的工具和技术

选择手动编写 SaaS 应用程序代码，或使用 Hostinger Horizons 将您的指令转换为无需任何代码的功能齐全的 SaaS 产品。

03

构建、测试和发布

设置您的应用程序，运行测试，并在准备就绪后在线发布 - 使用 Horizons，您只需单击一下即可完成。

需要一些无代码的 Web 应用程序创意吗？

探索可使用 Hostinger Horizons 开发的Web应用程序的真实示例，从个人网站到商业工具 - 全部由 AI 提供支持，通过简单的指令实现。
CRM 网络应用程序

轻松组织和管理联系人。通过保存会议记录和详细信息来强化关系。
PPC 预算跟踪器网络应用

餐厅预订网络应用

反馈收集网络应用

发票生成器网络应用

简历生成器网络应用

播客网络应用

使用 Hostinger Horizons 无代码网络应用程序构建器，构建速度更快、更智能、更轻松

一体化 AI 网络应用构建器

从代码、设计到内容和 SEO，Hostinger Horizons 为您全程打理。连接 Stripe 和 Supabase，即可启动真实可用的网络应用程序，无需任何技术技能。

为速度而生，零瓶颈

只需描述你的想法，AI 即可将其变为现实——快速且随时可用。支持 80 多种语言，用自己的语言进行构建。

扩展和发布一样迅速

一键上线，安全快速的主机托管、自定义域名、企业邮箱等功能一应俱全，一站式服务。无需第三方解决方案。

采用尖端科技

Horizons 依靠值得信赖的 LLM 和尖端工具来为您最大胆的 Web 应用程序创意提供高质量的代码、副本和设计。

准备好实现您自己的项目方案了吗？

想要深入了解吗？

探索全面的教程、操作指南和分步说明，助您快速从新手晋升为 AI 专家。获取构建您的第一个 AI 项目所需的一切，以及更多内容。
网络应用程序开发常见问题解答

以下是我们收到的一些有关网络应用程序创建的最常见问题的答案。

什么是 Web 应用程序开发？

必须掌握写代码的技能才能构建web应用程序吗？

开发一个网络应用程序需要多少钱？

构建 Web 应用程序需要哪些工具？

如何通过网络应用程序获利？

如何推广网络应用程序？

如何维护 Web 应用程序？

如何测试 Web 应用程序？

如何确保 Web 应用程序的安全？

如何调试 Web 应用程序？

如何部署 Web 应用程序？

如何托管 Web 应用程序？

哪个更好：网络应用程序还是网站？

哪个更好：网络应用程序还是移动应用程序？

