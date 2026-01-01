让 Web 应用程序开发变得简单
了解如何使用 AI 驱动的无代码 Hostinger Horizons 构建交互式 Web 应用程序。
如何开发 Web 应用程序
01
确定想法和核心功能
首先确定您的网络应用将解决的核心问题，并概述所需的功能。
02
选择您的工具和技术
选择手动编写 SaaS 应用程序代码，或使用 Hostinger Horizons 将您的指令转换为无需任何代码的功能齐全的 SaaS 产品。
03
构建、测试和发布
设置您的应用程序，运行测试，并在准备就绪后在线发布 - 使用 Horizons，您只需单击一下即可完成。
需要一些无代码的 Web 应用程序创意吗？
探索可使用 Hostinger Horizons 开发的Web应用程序的真实示例，从个人网站到商业工具 - 全部由 AI 提供支持，通过简单的指令实现。
CRM 网络应用程序
轻松组织和管理联系人。通过保存会议记录和详细信息来强化关系。
PPC 预算跟踪器网络应用
餐厅预订网络应用
反馈收集网络应用
发票生成器网络应用
简历生成器网络应用
播客网络应用
使用 Hostinger Horizons 无代码网络应用程序构建器，构建速度更快、更智能、更轻松
一体化 AI 网络应用构建器
从代码、设计到内容和 SEO，Hostinger Horizons 为您全程打理。连接 Stripe 和 Supabase，即可启动真实可用的网络应用程序，无需任何技术技能。
为速度而生，零瓶颈
只需描述你的想法，AI 即可将其变为现实——快速且随时可用。支持 80 多种语言，用自己的语言进行构建。
扩展和发布一样迅速
一键上线，安全快速的主机托管、自定义域名、企业邮箱等功能一应俱全，一站式服务。无需第三方解决方案。
采用尖端科技
Horizons 依靠值得信赖的 LLM 和尖端工具来为您最大胆的 Web 应用程序创意提供高质量的代码、副本和设计。
想要深入了解吗？
探索全面的教程、操作指南和分步说明，助您快速从新手晋升为 AI 专家。获取构建您的第一个 AI 项目所需的一切，以及更多内容。
网络应用程序开发常见问题解答
以下是我们收到的一些有关网络应用程序创建的最常见问题的答案。