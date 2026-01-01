Đừng bỏ lỡ ưu đãi có thời hạn!
Phát triển ứng dụng web dễ dàng

Tìm hiểu cách xây dựng các ứng dụng web tương tác từ ý tưởng đến khi ra mắt bằng cách sử dụng Hostinger Horizons không cần mã hóa, hỗ trợ bởi AI.

Làm sao để phát triển ứng dụng web

Làm sao để phát triển ứng dụng web

01

Xác định ý tưởng và các tính năng chính

Bắt đầu bằng cách xác định vấn đề cốt lõi mà ứng dụng web sẽ giải quyết và phác thảo các tính năng cần thiết.

02

Chọn công cụ và công nghệ

Bạn sẽ lựa chọn tự lập trình hay thực hiện với Hostinger Horizons và biến lời nhắc AI thành ứng dụng web chức năng mà không cần bất kỳ dòng code nào.

03

Xây dựng, thử nghiệm và ra mắt

Thiết lập ứng dụng, chạy thử nghiệm và khi đã sẵn sàng, hãy xuất bản trực tuyến — với Horizons, bạn có thể thực hiện điều đó chỉ bằng một nhấp chuột.

Bạn cần một số ý tưởng về ứng dụng web không cần code?

Khám phá các ví dụ thực tế về ứng dụng web bạn có thể phát triển với Hostinger Horizons, từ các trang web cá nhân đến các công cụ kinh doanh — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI và trở thành hiện thực với những lời nhắc đơn giản.
Bạn cần một số ý tưởng về ứng dụng web không cần code?

Ứng dụng web CRM

Tổ chức và quản lý danh bạ dễ dàng. Củng cố mối quan hệ bằng cách lưu giữ hồ sơ cuộc họp và thông tin chi tiết.
Xây dựng nhanh, thông minh và dễ dàng hơn với trình tạo ứng dụng web không cần mã của Hostinger Horizons

Trình xây dựng ứng dụng web AI tất cả trong một

Từ code và thiết kế đến nội dung và SEO - Horizons xử lý tất cả. Kết nối Stripe và Supabase để ra mắt các ứng dụng web thực sự hoạt động - không cần kỹ năng công nghệ.

Xây dựng nhanh chóng, không phải khó khăn

Chỉ cần mô tả ý tưởng và để AI hiện thực hóa nó – nhanh chóng và sẵn sàng để ra mắt. Hoạt động với hơn 80 ngôn ngữ, vì vậy bạn có thể xây dựng bằng chính ngôn ngữ của mình.

Ra mắt nhanh, phát triển nhanh hơn nữa

Bắt đầu trực tuyêns chỉ bằng một nhấp chuột với dịch vụ lưu trữ an toàn và nhanh chóng, tên miền riêng, email doanh nghiệp và nhiều hơn nữa – tất cả ở một nơi. Không cần giải pháp của bên thứ ba.

Hỗ trợ bởi công nghệ hàng đầu

Horizons sử dụng các LLM đáng tin cậy và các công cụ tiên tiến để cung cấp mã, nội dung và thiết kế chất lượng cao cho những ý tưởng ứng dụng web táo bạo nhất.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng dự án độc đáo thành hiện thực chưa?

Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn không?

Khám phá các hướng dẫn toàn diện, hướng dẫn cách thực hiện và hướng dẫn từng bước sẽ đưa bạn từ người mới bắt đầu trở thành chuyên gia AI chỉ trong thời gian ngắn. Nhận mọi thứ bạn cần để xây dựng dự án AI đầu tiên và hơn thế nữa.
Câu hỏi thường gặp về phát triển ứng dụng web

Đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được về việc tạo ứng dụng web.

Phát triển ứng dụng web là gì?

Tôi có cần biết cách viết code để xây dựng ứng dụng web không?

Chi phí để phát triển một ứng dụng web?

Tôi cần những công cụ nào để xây dựng ứng dụng web?

Làm thế nào để kiếm tiền từ ứng dụng web?

Làm thế nào để quảng bá ứng dụng web?

Làm thế nào để duy trì ứng dụng web?

Làm thế nào để kiểm tra ứng dụng web?

Làm thế nào để bảo mật ứng dụng web?

Làm thế nào để gỡ lỗi ứng dụng web?

Làm thế nào để triển khai ứng dụng web?

Làm thế nào để lưu trữ ứng dụng web?

Cái nào tốt hơn: ứng dụng web hay trang web?

Cái nào tốt hơn: ứng dụng web hay ứng dụng di động?

