Phát triển ứng dụng web dễ dàng

Xác định ý tưởng và các tính năng chính
Bắt đầu bằng cách xác định vấn đề cốt lõi mà ứng dụng web sẽ giải quyết và phác thảo các tính năng cần thiết.
Chọn công cụ và công nghệ
Bạn sẽ lựa chọn tự lập trình hay thực hiện với Hostinger Horizons và biến lời nhắc AI thành ứng dụng web chức năng mà không cần bất kỳ dòng code nào.
Xây dựng, thử nghiệm và ra mắt
Thiết lập ứng dụng, chạy thử nghiệm và khi đã sẵn sàng, hãy xuất bản trực tuyến — với Horizons, bạn có thể thực hiện điều đó chỉ bằng một nhấp chuột.
Bạn cần một số ý tưởng về ứng dụng web không cần code?
Ứng dụng web CRM
Ứng dụng web theo dõi ngân sách PPC
Ứng dụng web đặt chỗ nhà hàng
Ứng dụng web thu thập phản hồi
Ứng dụng web tạo hóa đơn
Ứng dụng web xây dựng sơ yếu lý lịch
Ứng dụng web podcast
Xây dựng nhanh, thông minh và dễ dàng hơn với trình tạo ứng dụng web không cần mã của Hostinger Horizons
Trình xây dựng ứng dụng web AI tất cả trong một
Từ code và thiết kế đến nội dung và SEO - Horizons xử lý tất cả. Kết nối Stripe và Supabase để ra mắt các ứng dụng web thực sự hoạt động - không cần kỹ năng công nghệ.
Xây dựng nhanh chóng, không phải khó khăn
Chỉ cần mô tả ý tưởng và để AI hiện thực hóa nó – nhanh chóng và sẵn sàng để ra mắt. Hoạt động với hơn 80 ngôn ngữ, vì vậy bạn có thể xây dựng bằng chính ngôn ngữ của mình.
Ra mắt nhanh, phát triển nhanh hơn nữa
Bắt đầu trực tuyêns chỉ bằng một nhấp chuột với dịch vụ lưu trữ an toàn và nhanh chóng, tên miền riêng, email doanh nghiệp và nhiều hơn nữa – tất cả ở một nơi. Không cần giải pháp của bên thứ ba.
Hỗ trợ bởi công nghệ hàng đầu
Horizons sử dụng các LLM đáng tin cậy và các công cụ tiên tiến để cung cấp mã, nội dung và thiết kế chất lượng cao cho những ý tưởng ứng dụng web táo bạo nhất.