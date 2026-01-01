Phát triển ứng dụng web dễ dàng

Phát triển ứng dụng web là quá trình tạo ra các công cụ, dịch vụ hoặc nền tảng tương tác chạy trên trình duyệt web. Không giống như các trang web tĩnh, các ứng dụng web cung cấp các tính năng động như tài khoản người dùng, xử lý dữ liệu hoặc cập nhật thời gian thực.

