Web-App-Entwicklung leicht gemacht
So entwickeln Sie eine Webanwendung
Idee und Kernfunktionen definieren
Erklären Sie das Hauptproblem, das Ihre Web-App lösen soll, und erläutern Sie die benötigten Nutzer-Funktionen.
Tools und Technologie wählen
Wählen Sie zwischen manueller Codierung Ihrer SaaS-App oder der codefreien Verwendung von Hostinger Horizons, das Ihre Eingabeaufforderungen in ein voll funktionsfähiges SaaS-Produkt umwandelt.
Erstellen, testen, veröffentlichen
Richten Sie Ihre App ein, testen und veröffentlichen Sie sie – mit Horizons geht das mit einem Klick.
Benötigen Sie Ideen für Ihre No-Code Web-App?
CRM-Web-App
PPC-Budget-Tracker Web-App
Web-App für Restaurantreservierungen
Feedback-Web-App
Rechnungsgenerator Web-App
Lebenslauf-Ersteller Web-App
Podcast-Web-App
Erstellen Sie schneller, intelligenter und einfacher mit Hostinger Horizons No-Code Web-App-Baukasten
All-in-One KI Web-App-Baukasten
Von Code und Design bis hin zu Inhalten und SEO – Hostinger Horizons kümmert sich um alles. Verbinden Sie Stripe und Supabase, um echte, funktionierende Web-Apps zu veröffentlichen – technische Kenntnisse sind nicht erforderlich.
Gebaut für mühelose Effizienz
Beschreiben Sie einfach Ihre Idee und die KI erweckt Sie zum Leben – schnell und bereit zur Veröffentlichung. Funktioniert in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können.
Schnell veröffentlichen, noch schneller wachsen
Gehen Sie mit nur einem Klick live – mit sicherem und schnellem Hosting, einer benutzerdefinierten Domain, geschäftlicher E-Mail und mehr. Alles an einem Ort. Ohne Drittanbieterlösungen.
Arbeitet mit Spitzentechnologie
Horizons arbeitet mit bewährten LLMs und hochmodernen Tools, um hochwertigen Code, Text und Designs für Ihre kühnsten Web-App-Ideen bereitzustellen.