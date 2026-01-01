Desenvolvimento de aplicações web facilitado

Aprenda a criar aplicações web interativas, desde a primeira ideia até ao lançamento, utilizando o Hostinger Horizons sem código e com tecnologia de IA.

Não é necessário cartão de crédito.

Desenvolvimento de aplicações web facilitado

Como desenvolver uma aplicação web

01

Defina a sua ideia e principais características

Comece por identificar o problema principal que a sua aplicação web se propõe resolver e por descrever os recursos de que precisa.

02

Escolha as suas ferramentas e tecnologia

Escolha entre programar a sua aplicação SaaS manualmente ou utilizar o Hostinger Horizons para transformar os seus comandos num produto SaaS totalmente funcional, sem programação.

03

Crie, teste e lance

Configure a sua aplicação, execute testes e, quando estiver pronta, publique-a online — com o Horizons, pode fazê-lo com um clique.

Precisa de ideias de aplicações web sem código?

Explore exemplos verdadeiros de aplicações web que pode desenvolver com o Hostinger Horizons, desde sites pessoais a ferramentas empresariais — tudo com tecnologia de IA e concretizado com instruções simples.
Precisa de ideias de aplicações web sem código?

Aplicação de CRM

Organize e faça a gestão de contactos sem esforço. Consolide as suas relações mantendo registos de reuniões e detalhes.
Comece a criar

Aplicação de controlo de orçamentos de PPC

Aplicação de reservas em restaurantes

Aplicação de recolha de feedback

Aplicação de emissão de faturas

Aplicação de criação de currículos

Aplicação de podcast

Crie de forma mais rápida, inteligente e fácil com o criador de aplicações web sem código Hostinger Horizons

Criador completo de aplicações web com IA

Do código e design ao conteúdo e otimização SEO, deixe o Hostinger Horizons tratar de tudo. Integre o Stripe e o Supabase para lançar aplicações reais e funcionais - sem precisar de conhecimentos técnicos.

Criado a pensar na velocidade, sem stresse

Basta descrever a sua ideia e deixar que a IA lhe dê vida – de forma rápida e pronta para ser lançada. Funciona em mais de 80 idiomas, para que possa criar com as suas próprias palavras.

Comece rápido e cresça ainda mais rápido

Publique o seu projeto num clique com alojamento rápido e seguro, domínio personalizado, email empresarial e muito mais – tudo num só lugar. Sem necessidade de soluções de terceiros.

Desenvolvido com tecnologia de ponta

O Horizons conta com LLM fiáveis e ferramentas de ponta para criar código, texto e design de alta qualidade para as suas aplicações mais ousadas.

Pronto para transformar a sua ideia original de projeto em realidade?

Não é necessário cartão de crédito.

Quer saber mais?

Explore tutoriais completos, guias práticos e instruções passo a passo, que o transformarão de principiante em profissional de IA em pouco tempo. Encontre tudo aquilo de que precisa para criar o seu primeiro projeto de IA e muito mais.
Guia de primeiros passos

Guia de primeiros passos

Tutorial
Vídeo
Melhore os seus comandos

Melhore os seus comandos

Tutorial
Vídeo
Erros comuns a evitar

Erros comuns a evitar

Tutorial
Vídeo

FAQ sobre o desenvolvimento de aplicações web

Aqui estão as respostas a algumas das perguntas mais comuns que recebemos sobre a criação de web apps.

O que é o desenvolvimento de web apps?

Preciso de saber programar para criar uma aplicação web?

Quanto custa desenvolver uma aplicação web?

De que ferramentas preciso para criar uma aplicação web?

Como posso rentabilizar uma aplicação web?

Como posso promover uma aplicação web?

Como faço a manutenção de uma aplicação web?

Como posso testar uma aplicação web?

Como posso proteger uma aplicação web?

Como remover bugs de uma aplicação web?

Como implementar uma aplicação web?

Como alojar uma aplicação web?

O que é melhor: uma aplicação web ou um site?

O que é melhor: uma aplicação web ou móvel?

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.