Desenvolvimento de aplicações web facilitado
Como desenvolver uma aplicação web
Defina a sua ideia e principais características
Comece por identificar o problema principal que a sua aplicação web se propõe resolver e por descrever os recursos de que precisa.
Escolha as suas ferramentas e tecnologia
Escolha entre programar a sua aplicação SaaS manualmente ou utilizar o Hostinger Horizons para transformar os seus comandos num produto SaaS totalmente funcional, sem programação.
Crie, teste e lance
Configure a sua aplicação, execute testes e, quando estiver pronta, publique-a online — com o Horizons, pode fazê-lo com um clique.
Precisa de ideias de aplicações web sem código?
Aplicação de CRM
Aplicação de controlo de orçamentos de PPC
Aplicação de reservas em restaurantes
Aplicação de recolha de feedback
Aplicação de emissão de faturas
Aplicação de criação de currículos
Aplicação de podcast
Crie de forma mais rápida, inteligente e fácil com o criador de aplicações web sem código Hostinger Horizons
Criador completo de aplicações web com IA
Do código e design ao conteúdo e otimização SEO, deixe o Hostinger Horizons tratar de tudo. Integre o Stripe e o Supabase para lançar aplicações reais e funcionais - sem precisar de conhecimentos técnicos.
Criado a pensar na velocidade, sem stresse
Basta descrever a sua ideia e deixar que a IA lhe dê vida – de forma rápida e pronta para ser lançada. Funciona em mais de 80 idiomas, para que possa criar com as suas próprias palavras.
Comece rápido e cresça ainda mais rápido
Publique o seu projeto num clique com alojamento rápido e seguro, domínio personalizado, email empresarial e muito mais – tudo num só lugar. Sem necessidade de soluções de terceiros.
Desenvolvido com tecnologia de ponta
O Horizons conta com LLM fiáveis e ferramentas de ponta para criar código, texto e design de alta qualidade para as suas aplicações mais ousadas.