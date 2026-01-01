Am simplificat procesul de creare a aplicațiilor
Cum să creezi o aplicație web
Definește-ți ideea și funcțiile cheie
Începe prin a identifica problema principală pe care o va rezolva aplicația ta web și a sublinia caracteristicile de care are nevoie.
Alege-ți instrumentele și tehnologia
Alege între a programa manual aplicația SaaS sau a utiliza Hostinger Horizons pentru a transforma prompturile într-un produs SaaS complet funcțional, fără vreo linie de cod.
Construiește, testează și lansează
Configurează-ți aplicația, rulează teste și, când ești gata, public-o online — cu Horizons, poți face acest lucru cu un singur click.
Ai nevoie de idei de aplicații web fără cod?
Aplicație web CRM
Aplicație web de urmărire a bugetului PPC
Aplicație web pentru rezervări la restaurant
Aplicație web de colectare a feedback-ului
Aplicație web pentru generarea de facturi
Aplicație web pentru crearea de CV-uri
Aplicație web de podcast
Construiește mai rapid, mai inteligent și mai ușor cu builderul de aplicații web fără cod Hostinger Horizons
Builder de aplicații web AI all-in-one
De la cod și design la conținut și SEO - lasă Hostinger Horizons să se ocupe de tot. Conectează Stripe și Supabase pentru a lansa produse reale, funcționale - nu ai nevoie de experiență.
Construit pentru viteză, nu pentru dificultate
Nu trebuie decât să-ți descrii idea și AI-ul îi dă viață - rapid și gata de lansare. Funcționează în 80+ limbi, deci poți crea cu propriile tale cuvinte.
Lansare rapidă, creștere și mai rapidă
Lansează-te cu un singur click cu găzduire sigură și rapidă, un domeniu personalizat, email de afaceri și multe altele - toate într-un singur loc. Fără soluții de la terți.
Pe bază de tehnologie de top
Horizons rulează pe LLM-uri de încredere și instrumente de ultimă generație pentru a oferi cod, texte și design de înaltă calitate pentru cele mai îndrăznețe idei de aplicații web ale tale.