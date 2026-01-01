Am simplificat procesul de creare a aplicațiilor

Învață cum să construiești aplicații web interactive de la idee până la lansare folosind Hostinger Horizons, fără cod, bazat pe AI.

Fără card de credit.

Cum să creezi o aplicație web

01

Definește-ți ideea și funcțiile cheie

Începe prin a identifica problema principală pe care o va rezolva aplicația ta web și a sublinia caracteristicile de care are nevoie.

02

Alege-ți instrumentele și tehnologia

Alege între a programa manual aplicația SaaS sau a utiliza Hostinger Horizons pentru a transforma prompturile într-un produs SaaS complet funcțional, fără vreo linie de cod.

03

Construiește, testează și lansează

Configurează-ți aplicația, rulează teste și, când ești gata, public-o online — cu Horizons, poți face acest lucru cu un singur click.

Ai nevoie de idei de aplicații web fără cod?

Explorează exemple reale de aplicații web pe care le poți dezvolta cu Hostinger Horizons, de la site-uri personale la instrumente de business — toate bazate pe AI și realizate prin intermediul unor instrucțiuni simple.
Aplicație web CRM

Organizează și gestionează contactele fără efort. Consolidează-ți relațiile prin păstrarea evidențelor întâlnirilor și a detaliilor.
Începe să creezi

Aplicație web de urmărire a bugetului PPC

Aplicație web pentru rezervări la restaurant

Aplicație web de colectare a feedback-ului

Aplicație web pentru generarea de facturi

Aplicație web pentru crearea de CV-uri

Aplicație web de podcast

Construiește mai rapid, mai inteligent și mai ușor cu builderul de aplicații web fără cod Hostinger Horizons

Builder de aplicații web AI all-in-one

De la cod și design la conținut și SEO - lasă Hostinger Horizons să se ocupe de tot. Conectează Stripe și Supabase pentru a lansa produse reale, funcționale - nu ai nevoie de experiență.

Construit pentru viteză, nu pentru dificultate

Nu trebuie decât să-ți descrii idea și AI-ul îi dă viață - rapid și gata de lansare. Funcționează în 80+ limbi, deci poți crea cu propriile tale cuvinte.

Lansare rapidă, creștere și mai rapidă

Lansează-te cu un singur click cu găzduire sigură și rapidă, un domeniu personalizat, email de afaceri și multe altele - toate într-un singur loc. Fără soluții de la terți.

Pe bază de tehnologie de top

Horizons rulează pe LLM-uri de încredere și instrumente de ultimă generație pentru a oferi cod, texte și design de înaltă calitate pentru cele mai îndrăznețe idei de aplicații web ale tale.

Ești gata să-ți transformi ideea unică de proiect în realitate?

Vrei să aprofundezi?

Explorează tutoriale complete, ghiduri practice și instrucțiuni pas cu pas care te vor duce de la începător la profesionist în AI în cel mai scurt timp. Obține tot ce ai nevoie pentru a-ți construi primul proiect cu AI și multe altele.
Ghid introductiv

Tutorial
Video
Prompt-uri mai bune

Tutorial
Video
Greșeli frecvente de evitat

Tutorial
Video

Întrebări frecvente despre dezvoltarea de aplicații web

Răspunsurile noastrte la unele dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primim despre crearea de aplicații web.

Ce este dezvoltarea de aplicații web?

Trebuie să știu să programez pentru a construi o aplicație web?

Cât costă dezvoltarea unei aplicații web?

De ce instrumente am nevoie pentru a construi o aplicație web?

Cum pot monetiza o aplicație web?

Cum promovez o aplicație web?

Cum întrețin o aplicație web?

Cum testez o aplicație web?

Cum securizez o aplicație web?

Cum depanez o aplicație web?

Cum implementez o aplicație web?

Cum găzduiesc o aplicație web?

Ce ar trebui să aleg între o aplicație web și un site web?

Ce ar trebui să aleg între o aplicație web și o aplicație mobilă?

Ne pasă de confidențialitatea ta

