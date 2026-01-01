Razvoj web aplikacija postao je jednostavan
Kako razviti web aplikaciju
Definirajte ideju i ključne značajke
Započnite identificiranjem ključnog problema koji će vaša web aplikacija riješiti i navođenjem značajki koje su joj potrebne.
Odaberite alate i tehnologiju
Odlučite hoćete li sami programirati ili ćete to učiniti uz Hostinger Horizons i pretvoriti svoje AI naredbe u funkcionalne web aplikacije bez ikakvog kodiranja.
Izradite, testirajte i pokrenite
Postavite svoju aplikaciju, provedite testove i kada bude spremna, objavite je online - s Horizonsom to možete učiniti jednim klikom.
Trebate ideje za web aplikacije bez kodiranja?
CRM web aplikacija
Web aplikacija za praćenje PPC proračuna
Web aplikacija za rezervaciju restorana
Web aplikacija za prikupljanje povratnih informacija
Web aplikacija za generiranje faktura
Web aplikacija za izradu životopisa
Web aplikacija za podcaste
Gradite brže, pametnije i lakše uz Hostinger Horizons alat za izradu web aplikacija bez koda
Sveobuhvatni AI alat za izradu web aplikacija
Od koda i dizajna do sadržaja i SEO-a – prepustite Horizonsu sve. Povežite Stripe i Supabase kako biste pokrenuli prave, funkcionalne proizvode – nisu potrebne tehničke vještine.
Napravljen za brzinu, bez muke
Samo opišite svoju ideju i pustite da je umjetna inteligencija oživi – brzo i spremno za objavu. Radi na više od 80 jezika, tako da možete pisati vlastitim riječima.
Brzo pokretanje, još brži rast
Objavite jednim klikom uz siguran i brz hosting, prilagođenu domenu, poslovnu e-poštu i još mnogo toga – sve na jednom mjestu. Nema potrebe za rješenjima trećih strana.
Pokretano vrhunskom tehnologijom
Horizons koristi provjerene LLM-ove i najsuvremenije alate kako bi pružio visokokvalitetan kod, tekst i dizajn za vaše najsmjelije ideje za web aplikacije.