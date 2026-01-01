Razvoj web aplikacija postao je jednostavan

Naučite kako izraditi interaktivne web aplikacije od ideje do objave koristeći Hostinger Horizons bez kodiranja, pokretan umjetnom inteligencijom.

Kako razviti web aplikaciju

01

Definirajte ideju i ključne značajke

Započnite identificiranjem ključnog problema koji će vaša web aplikacija riješiti i navođenjem značajki koje su joj potrebne.

02

Odaberite alate i tehnologiju

Odlučite hoćete li sami programirati ili ćete to učiniti uz Hostinger Horizons i pretvoriti svoje AI naredbe u funkcionalne web aplikacije bez ikakvog kodiranja.

03

Izradite, testirajte i pokrenite

Postavite svoju aplikaciju, provedite testove i kada bude spremna, objavite je online - s Horizonsom to možete učiniti jednim klikom.

Trebate ideje za web aplikacije bez kodiranja?

Istražite stvarne primjere web aplikacija koje možete razviti uz Hostinger Horizons, od osobnih projekata do poslovnih alata — sve ih pokreće AI, a stvorene su jednostavnim naredbama.
CRM web aplikacija

Organizirajte i upravljajte kontaktima bez napora. Ojačajte odnose bilježenjem sastanaka i detalja.
Krenite s izradom

Web aplikacija za praćenje PPC proračuna

Web aplikacija za rezervaciju restorana

Web aplikacija za prikupljanje povratnih informacija

Web aplikacija za generiranje faktura

Web aplikacija za izradu životopisa

Web aplikacija za podcaste

Gradite brže, pametnije i lakše uz Hostinger Horizons alat za izradu web aplikacija bez koda

Sveobuhvatni AI alat za izradu web aplikacija

Od koda i dizajna do sadržaja i SEO-a – prepustite Horizonsu sve. Povežite Stripe i Supabase kako biste pokrenuli prave, funkcionalne proizvode – nisu potrebne tehničke vještine.

Napravljen za brzinu, bez muke

Samo opišite svoju ideju i pustite da je umjetna inteligencija oživi – brzo i spremno za objavu. Radi na više od 80 jezika, tako da možete pisati vlastitim riječima.

Brzo pokretanje, još brži rast

Objavite jednim klikom uz siguran i brz hosting, prilagođenu domenu, poslovnu e-poštu i još mnogo toga – sve na jednom mjestu. Nema potrebe za rješenjima trećih strana.

Pokretano vrhunskom tehnologijom

Horizons koristi provjerene LLM-ove i najsuvremenije alate kako bi pružio visokokvalitetan kod, tekst i dizajn za vaše najsmjelije ideje za web aplikacije.

Spremni pretvoriti svoju jedinstvenu ideju za projekt u stvarnost?

Želite li detaljniji pregled?

Istražite sveobuhvatne tutorijale, vodiče i detaljne upute koje će vas u tren oka pretvoriti iz početnika u profesionalca u području umjetne inteligencije. Nabavite sve što vam je potrebno za izradu svog prvog AI projekta i još mnogo toga.
Vodič za početak

Vodič za početak

Vodič
Video
Poboljšajte svoje naredbe

Poboljšajte svoje naredbe

Vodič
Video
Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Uobičajene pogreške koje treba izbjegavati

Vodič
Video

Razvoj web aplikacija - FAQ

Evo odgovora na neka od najčešćih pitanja koja dobivamo o izradi web aplikacija.

Što je razvoj web aplikacija?

Trebam li znati programirati za izradu web aplikacije?

Koja je cijena za razvoj web aplikacije?

Koji su mi alati potrebni za izradu web aplikacije?

Kako mogu unovčiti web aplikaciju?

Kako promovirati web aplikaciju?

Kako održavati web aplikaciju?

Kako testirati web aplikaciju?

Kako mogu osigurati web aplikaciju?

Kako mogu otkloniti greške u web aplikaciji?

Kako implementirati web aplikaciju?

Što s hostingom web aplikacije?

Što je bolje: web aplikacija ili web stranica?

Što je bolje: web aplikacija ili mobilna aplikacija?

Stalo nam je do vaše privatnosti

