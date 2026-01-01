Η ανάπτυξη web εφαρμογών είναι η διαδικασία δημιουργίας διαδραστικών εργαλείων, υπηρεσιών ή πλατφορμών που εκτελούνται μέσα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Σε αντίθεση με τις στατικές ιστοσελίδες, οι web εφαρμογές προσφέρουν δυναμικές λειτουργίες, όπως λογαριασμούς χρηστών, επεξεργασία δεδομένων ή ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο.

