Cara membuat aplikasi web

01

Tentukan ide dan fitur utama

Mulai dari menentukan masalah yang ingin diatasi dengan aplikasi web Anda dan fitur apa saja yang dibutuhkan.

02

Pilih tool dan platform

Buat secara manual, atau gunakan Hostinger Horizons untuk mengubah prompt AI jadi aplikasi web siap pakai, tanpa coding.

03

Buat, uji, dan rilis

Setup aplikasi, lakukan uji coba, dan onlinekan begitu siap. Semuanya langsung di Horizons.

Ide aplikasi web tanpa coding

Temukan berbagai jenis aplikasi web yang bisa Anda buat dengan Hostinger Horizons. Dari proyek personal sampai tool bisnis, semuanya cukup dengan prompt AI simpel.
Web app CRM

Atur dan kelola kontak dengan mudah. Bangun relasi lebih kuat dengan mencatat setiap detail pertemuan dan pelanggan.
Web app tracker budget PPC

Web app reservasi restoran

Web app pengumpul saran

Web app pembuat invoice

Web app pembuat resume

Web app podcast

Dari ide ke aplikasi dalam sekejap, tanpa coding

Solusi AI lengkap untuk aplikasi web

Desain, buat konten, optimasi SEO cukup dengan satu tool. Mau pakai Stripe, Supabase, atau layanan lainnya? Minta AI untuk menghubungkannya.

Proses cepat, hasil berkualitas

Sampaikan konsep dengan bahasa Anda, Horizons akan wujudkan dalam sekejap dan bisa langsung diluncurkan. Plus, AI kami mengerti lebih dari 80 bahasa.

Segalanya lebih cepat

Langsung online dalam sekali klik dengan hosting yang aman dan andal, domain custom, email bisnis, dan banyak lagi. Tak perlu layanan tambahan.

Didukung teknologi terbaik

Horizons mengandalkan LLM terbaru untuk hasilkan kode, konten, dan desain berkualitas tinggi untuk konsep aplikasi web paling rumit sekalipun.

Siap mewujudkan ide proyek Anda?

Panduan memulai

Tips optimalkan prompt

Kesalahan umum yang perlu dihindari

Tanya Jawab (FAQ) pengembangan aplikasi web

Pertanyaan dan jawaban seputar pembuatan aplikasi web.

Apa itu pengembangan aplikasi web?

Apakah perlu skill coding untuk membuat aplikasi web?

Berapa biaya untuk membuat aplikasi web?

Apa yang diperlukan untuk membuat aplikasi web?

Bagaimana cara menghasilkan uang dari aplikasi web?

Bagaimana cara mempromosikan aplikasi web?

Seperti apa maintenance aplikasi web?

Bagaimana cara menguji aplikasi web?

Bagaimana cara menjaga keamanan aplikasi web?

Bagaimana cara debug aplikasi web?

Bagaimana cara deploy aplikasi web?

Bagaimana cara hosting aplikasi web?

Mana yang lebih bagus, aplikasi web atau website?

Mana yang lebih bagus, aplikasi web atau aplikasi mobile?

