Buat aplikasi web tanpa ribet
Cara membuat aplikasi web
Tentukan ide dan fitur utama
Mulai dari menentukan masalah yang ingin diatasi dengan aplikasi web Anda dan fitur apa saja yang dibutuhkan.
Pilih tool dan platform
Buat secara manual, atau gunakan Hostinger Horizons untuk mengubah prompt AI jadi aplikasi web siap pakai, tanpa coding.
Buat, uji, dan rilis
Setup aplikasi, lakukan uji coba, dan onlinekan begitu siap. Semuanya langsung di Horizons.
Ide aplikasi web tanpa coding
Web app CRM
Web app tracker budget PPC
Web app reservasi restoran
Web app pengumpul saran
Web app pembuat invoice
Web app pembuat resume
Web app podcast
Dari ide ke aplikasi dalam sekejap, tanpa coding
Solusi AI lengkap untuk aplikasi web
Desain, buat konten, optimasi SEO cukup dengan satu tool. Mau pakai Stripe, Supabase, atau layanan lainnya? Minta AI untuk menghubungkannya.
Proses cepat, hasil berkualitas
Sampaikan konsep dengan bahasa Anda, Horizons akan wujudkan dalam sekejap dan bisa langsung diluncurkan. Plus, AI kami mengerti lebih dari 80 bahasa.
Segalanya lebih cepat
Langsung online dalam sekali klik dengan hosting yang aman dan andal, domain custom, email bisnis, dan banyak lagi. Tak perlu layanan tambahan.
Didukung teknologi terbaik
Horizons mengandalkan LLM terbaru untuk hasilkan kode, konten, dan desain berkualitas tinggi untuk konsep aplikasi web paling rumit sekalipun.