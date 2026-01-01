تطوير تطبيقات الويب أصبح سهلاً
كيفية تطوير تطبيق ويب
حدّد فكرتك وميزاتك الرئيسية
ابدأ بتحديد المشكلة الأساسية التي سيحلها تطبيق الويب الخاص بك وتحديد الميزات التي يحتاجها.
اختر أدواتك وتقنياتك
قرّر ما إذا كنت ستبرمج تطبيقك بنفسك أم ستفعل ذلك مع Hostinger Horizons وحوّل تعليمات AI الخاصة بك إلى تطبيقات ويب وظيفية بدون أي ترميز.
أنشئ. اختبر. انطلق.
قم بإعداد تطبيقك، وتشغيل الاختبارات، وعندما يكون جاهزًا، انشره عبر الإنترنت. مع Horizons، يمكنك القيام بذلك بنقرة واحدة.
هل تحتاج إلى بعض أفكار تطبيقات الويب بدون أكواد؟
تطبيق ويب CRM
تطبيق ويب لتتبع ميزانية PPC
تطبيق ويب لحجز المطاعم
تطبيق ويب لجمع التعليقات
تطبيق ويب لإنشاء الفواتير
تطبيق ويب لإنشاء السير الذاتية
تطبيق ويب البودكاست
أنشئ تطبيقاتك أسرع وأذكى وأسهل باستخدام منشئ تطبيقات الويب بدون أكواد Hostinger Horizons
منشئ تطبيقات الويب AI الشامل
دع Hostinger Horizons تتولى كل شيء من البرمجة والتصميم إلى المحتوى وتحسين تقنيات SEO. اربط Stripe وSupabase لإطلاق منتجات حقيقية وفعّالة دون أي مهارات تقنية.
مُصمم للسرعة دون أي جهد
ما عليك سوى وصف فكرتك ودع AI يحوّلها إلى واقع بسرعة ويجعلها جاهزة للإطلاق. تعمل بأكثر من 80 لغة، ما يتيح لك إنشاء ما ترغب فيه بلغتك الأم.
انطلق بسرعة، وتطوّر أسرع
ابدأ عملك بنقرة واحدة مع استضافة آمنة وسريعة، ودومين مخصص، وبريد أعمال، والمزيد، كل ذلك في مكان واحد. لا حاجة لحلول خارجية.
مدعوم بأحدث التقنيات
تعمل Horizons على نماذج لغوية موثوقة وأدوات متطورة لتقديم برمجة ونصوص وتصاميم عالية الجودة.